Ischia: casalinga lascia il marito per il parroco, il sacerdote si autosospende Una 38enne di Ischia (Napoli) ha allontanato di casa il marito nei giorni scorsi per vivere la sua relazione con un sacerdote; il parroco si è autosospeso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

Lei 35 anni, lui 58. Si sarebbero conosciuti in chiesa, sarebbe nata un'amicizia che poi si sarebbe trasformata in frequentazione. E, alla fine, avrebbero deciso di ufficializzare la loro frequentazione. Con ripercussioni non da poco: la donna, infatti, è sposata e ha lasciato il marito, mentre l'uomo è il parroco. Storia che arriva da Ischia, isola del Golfo di Napoli e che ha trovato il suo epilogo pochi giorni fa: poco prima di Natale la donna avrebbe deciso di uscire allo scoperto e avrebbe allontanato da casa il marito per vivere il suo rapporto sentimentale col sacerdote

La vicenda odierna ha trovato il suo epilogo pochi giorni fa e in breve è diventata di dominio pubblico; e non poteva essere altrimenti, vista la particolarità dei protagonisti. I due si sarebbero conosciuti proprio in chiesa, ma il rapporto normale tra parrocchiana e sacerdote sarebbe diventato man mano più intimo, fino ad arrivare la relazione che, secondo alcune testimonianze, sarebbe in essere già da tempo.

Al momento la Diocesi di Ischia ha preferito non commentare ufficialmente l'accaduto ma ha fatto sapere che l'uomo si è autosospeso dalle funzioni religiose e che il parroco, monsignor Carlo Villano, spera che la situazione possa ricomporsi. A Ischia c'era stato un precedente simile nel 2018, quando quando un sacerdote avviò una relazione con una giovane donna, arrivò una gravidanza e lui fu sospeso "a divinis" e abbandonò l'abito talare.