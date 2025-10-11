napoli
video suggerito
video suggerito

Donna in ospedale con proiettile nella spalla: ipotesi collegamento con spari in piazza Bellini

Una 64enne è arrivata al Pronto Soccorso del “Pellegrini” con una ferita da arma da fuoco; non si esclude collegamento con i colpi di pistola esplosi nella notte in piazza Bellini.
Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi
A cura di Nico Falco
0 CONDIVISIONI
Immagine di repertorio
Immagine di repertorio

Una donna di 64 anni si è presentata nella tarda mattinata di oggi, 11 ottobre, al Pronto Soccorso dell'Ospedale dei Pellegrini con un proiettile nella spalla; le circostanze del ferimento sono in fase di ricostruzione, verifiche sono in corso per appurare un eventuale collegamento coi colpi di pistola esplosi nella notte in piazza Bellini, nel cuore della movida di Napoli.

Donna ferita a Napoli, ha un proiettile nella spalla

La donna, residente nel Napoletano, risulta incensurata. Le sue condizioni di salute non sono preoccupanti, non è in pericolo di vita. Probabilmente verrà sottoposta ad una operazione per la rimozione dell'ogiva, rimasta conficcata nella spalla. La Polizia di Stato è al lavoro per ricostruire la dinamica e l'orario del ferimento.

Gli spari in piazza Bellini a Napoli

L'episodio potrebbe essere collegato a quanto avvenuto nella notte tra Port'Alba e piazza Bellini, dove i poliziotti sono intervenuti, intorno alle 3, a seguito di segnalazione di colpi d'arma da fuoco. I colpi sarebbero stati esplosi durante un litigio tra due gruppi di giovani; secondo alcune testimonianze ci sarebbe stato una discussione nella piazza, tra le più frequentate della movida partenopea, e uno dei coinvolti avrebbe tirato fuori una pistola, sparando ad altezza uomo.

Leggi anche
Spari in piazza Bellini nella notte: lite tra gruppi di giovani nel cuore di Napoli

Sul posto la Polizia ha trovato diversi bossoli ma nessuna traccia di sangue o altro che potessero fare pensare a feriti; contestualmente erano stati effettuati i controlli nei Pronto Soccorso, che avevano dato esito negativo. Al momento non si esclude, però, che una delle pallottole possa avere colpito la 64enne, che avrebbe atteso diverse ore prima di andare in ospedale.

Cronaca
0 CONDIVISIONI
Immagine
Morto a Napoli dopo essere stato colpito col taser: 5 carabinieri nel registro degli indagati
Indagini sulla dinamica dell'intervento a Chiaia
I militari erano arrivati all'abitazione per una lite in casa
I morti riaccendono i dubbi sull'arma in dotazione alle forze dell'ordine
Quali sono i rischi dello storditore elettrico. Il cardiologo: "È come un crampo in tutto il corpo"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views