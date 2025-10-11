napoli
Spari in piazza Bellini nella notte: lite tra gruppi di giovani nel cuore della movida

Colpi di pistola sono stati esplosi nella notte tra Port’Alba e piazza Bellini, nel centro di Napoli; sarebbero stati sparati da alcuni giovani durante un litigio.
A cura di Nico Falco
Immagine

Non si sarebbe trattato di una "stesa", ma dell'epilogo di un litigio tra gruppi di giovani, scoppiata tra piazza Bellini e via Port'Alba: ci sarebbe questo, dietro gli spari esplosi nella notte di oggi, 11 ottobre, nel cuore della movida napoletana. Le indagini sono affidate alla Polizia di Stato, che ha rinvenuto a terra diversi bossoli; sarebbero stati esplosi da una pistola. Non risultano feriti.

La segnalazione alla Polizia di Stato è arrivata dalla pattuglia dell'Esercito, in presidio nelle vicinanze. Sul posto, intorno alle 3 del mattino, sono intervenuti gli agenti del commissariato Decumani. Al loro arrivo, i responsabili si erano ovviamente già dileguati. Immediati, come da prassi, i controlli negli ospedali e nei Pronto Soccorso della zona, per verificare l'eventuale presenza di feriti; la ricerca ha dato esito negativo. In strada sono stati trovati alcuni bossoli, ma non le ogive; non è quindi chiaro se i colpi siano stati esplosi in aria o ad altezza uomo.

Al momento la vicenda è in fase di ricostruzione; tra le ipotesi ritenute maggiormente verosimili, anche sulla scorta di alcune testimonianze, quella dello scontro tra gruppi di giovani: ci sarebbe stata una discussione, durante la quale qualcuno avrebbe tirato fuori una pistola e avrebbe cominciato a sparare. Le indagini sono affidate alla Squadra Mobile della Questura di Napoli e al commissariato Decumani della Polizia di Stato.

Immagine
Spari in piazza Bellini nella notte: lite tra gruppi di giovani nel cuore della movida a Napoli
Indagano la Squadra Mobile e il commissariato Decumani. Rinvenuti diversi bossoli, non risultano feriti
