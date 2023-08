Donna con un feto nel sacchetto ritrovata semi-svenuta in strada: dramma nel Casertano La donna 41enne era in stato confusionale. Soccorsa da alcuni passanti. Nel sacchetto un feto di pochi mesi. La Procura ordina l’autopsia.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Una donna di 41 anni è stata ritrovata in strada semi-svenuta e in stato confusionale con un feto di circa 4 mesi in un sacchetto. La donna, una 41enne di origine marocchina, irregolare sul territorio italiano, è stata subito soccorsa da alcuni passanti che l'hanno vista riversa a terra in difficoltà. Scene drammatiche a Casal di Principe, in provincia di Caserta, ieri pomeriggio, venerdì 4 agosto 2023.

Dramma in via San Nicola, la donna soccorsa dai passanti

La donna era stesa in strada in via San Nicola, quando è stata vista dai passanti che hanno dato subito l'allarme. I soccorritori hanno avvertito il 118 e sul posto è immediatamente arrivata un'ambulanza con il personale sanitario. Dopo le prime cure mediche del caso, la donna è stata, quindi, trasportata presso l'ospedale San Giuseppe Moscati di Aversa, per ulteriori accertamenti.

Ricoverata al Moscati di Aversa, è in prognosi riservata

La 41enne è attualmente ancora ricoverata in prognosi riservata. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Casal di Principe, allertati dal personale sanitario. Al momento non è chiaro se possa essersi trattato di un aborto spontaneo o indotto.

La Procura dispone l'autopsia

La Procura di Napoli Nord ha aperto un'indagine su quanto accaduto e disposto l'esame autoptico sul feto, dal quale potrebbero emergere elementi utili a chiarire cosa sia avvenuto. La 41enne, sembrerebbe essere non regolare sul territorio italiano. Potrebbe essere ascoltata dai militari dell'Arma per capire cosa sua successo, quando si sarà ristabilita.

In casa materiali utili all'aborto

Da sopralluogo nella casa della donna, i carabinieri di Caserta avrebbero trovato materiali per provocare un aborto. La donna sarebbe stata sottoposta a fermo del pm per infanticidio.