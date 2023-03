Donna colpita alla testa da un uomo in moto a Napoli, in ospedale con trauma cranico Una 43enne è stata colpita con un oggetto alla testa da un uomo in scooter ai Quartieri Spagnoli; medicata in ospedale, ha riportato un lieve trauma cranico.

Una 43enne napoletana è finita al Pronto Soccorso nel primo pomeriggio, dopo essere stata colpita con un oggetto alla testa da un uomo in moto. É successo poco dopo le 13 di oggi, 10 marzo, nella zona dei Quartieri Spagnoli; in ospedale la donna è stata refertata per un lieve trauma cranico, le sue condizioni non destano preoccupazione.

Sulla dinamica sono in corso accertamenti, affidati alla Polizia di Stato. Stando a quanto riferito dalla stessa vittima, la donna stava passeggiando lungo via Cedronio, in pieno giorno, quando è stata aggredita; la 43enne non sarebbe stata in grado di fornire indicazioni sul responsabile, avrebbe riferito alle forze dell'ordine di non sapere chi fosse o comunque di non averlo riconosciuto. L'uomo l'avrebbe colpita alla testa con un oggetto e si sarebbe subito dopo dileguato.

La 43enne è stata trasporta in ospedale da un'ambulanza del 118 in codice giallo per trauma cranico. Il colpo, hanno appurato i sanitari, le aveva procurato una lieve ferita ma nessuna grave conseguenza; è stata dimessa dopo le medicazioni e gli accertamenti del caso. Non è chiaro, per il momento, se l'uomo abbia realmente usato un oggetto contundente o se al contrario abbia sferrato un pugno. Accertamenti sono in corso per chiarire l'aggressione, anche con l'ausilio dei sistemi di videosorveglianza attivi nella zona, e per ricostruirne i motivi.