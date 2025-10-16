Donna cade dal terrazzo al centro di Napoli, morta dopo volo di 20 metri: arrivano polizia e 118

Immagine di repertorio

Una donna è caduta dal terrazzo di un palazzo in vico delle Nocelle, al centro storico di Napoli, poco distante da via Salvator Rosa. La donna è morta dopo un volo di circa 20 metri. L'episodio, a quanto apprende Fanpage.it, sarebbe avvenuto nella parte stretta finale del vicolo, che dà verso la strada principale, attorno alle ore 13,00 di oggi, giovedì 16 ottobre.

Polizia in vico delle Nocelle: chiusa la strada

Il corpo è caduto davanti ad un'auto nei pressi di un condominio. Sul posto sono arrivati subito i soccorsi, con una auto-ambulanza del 118 dell'Asl Napoli 1 Centro e gli agenti della Polizia di Stato che hanno chiuso la strada. Le forze dell'ordine, al momento, stanno eseguendo i rilievi del caso ed acquisendo le prime testimonianze. È stato contattato anche il pm di turno.

Sul posto una autoambulanza del 118

Il personale sanitario intervenuto non ha potuto fare altro, purtroppo, che constatare il decesso della signora. La donna sarebbe morta sul colpo a seguito della caduta. Sono in corso le indagini per chiarire l'esatta dinamica di quanto avvenuto e cosa possa essere accaduto. Non si esclude, al momento, l'ipotesi di un gesto volontario. Ma saranno necessari ulteriori approfondimenti per ricostruire la vicenda. Non è escluso che possano essere ricercate anche eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per avere ulteriori elementi utili alle indagini condotte dalle forze dell'ordine. Il vicolo delle Nocelle collega via Imbriani a via Salvator Rosa. Si tratta di una zona prettamente residenziale che si trova nel centro storico del capoluogo partenopeo.