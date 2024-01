Don Patriciello al Guardian: “Meloni mi ha stupito, su Caivano meglio di Renzi e Conte” Il parroco anticamorra del Parco Verde sulla stampa inglese elogia la premier, ma sottolinea: “Abbiamo 3 assistenti sociali, ne servono almeno 20”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

Sulle pagine del Guardian, don Maurizio Patriciello è tornato a parlare, in toni positivi, di Giorgia Meloni, con dichiarazioni che proseguono nel solco di quelle dei mesi scorsi, quando aveva elogiato pubblicamente l'operato della premier. Intervistato dal quotidiano inglese, il parroco anticamorra del Parco Verde di Caivano ha spiegato: "La sua risposta rapida mi ha lasciato davvero sbalordito. Avevo conosciuto Matteo Renzi e Giuseppe Conte, ma la differenza con la Meloni è che lei ha davvero preso in mano la situazione".

Il punto di partenza del ragionamento del sacerdote è, naturalmente, il blitz dello scorso settembre, quando il comprensorio popolare alla periferia di Caivano venne praticamente assediato dalle forze dell'ordine. Una vasta operazione che dal punto di vista operativo, al di là della eco mediatica, non portò a grossi risultati, probabilmente perché in qualche modo "preventivata" dalla malavita locale, ma che venne messa a segno con l'obiettivo di essere un intervento altamente simbolico. Pochi giorni prima don Patriciello aveva invitato la Meloni al Parco Verde, quando Caivano era tornata sotto i riflettori non per storie di droga ma per la vicenda degli stupri delle due cuginette di 9 e 11 anni.

Dopo il blitz, scrive il Guardian, Caivano è diventato il modello di intervento del Governo nelle zone svantaggiate; del resto, anche il pacchetto di interventi, il cosiddetto "decreto Caivano", prende il nome proprio dalla cittadina del Napoletano. Pur sottolineando l'importanza del maggior numero di forze dell'ordini presenti in strada per i pattugliamenti, Patriciello però aggiunge:

tuttavia, questo da solo non è sufficiente per risolvere i problemi: ad esempio, i servizi sociali esistono sulla carta. Abbiamo tre assistenti sociali, ma ne servono almeno 20 per un luogo così vasto e complesso.