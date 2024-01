Don Antonio, il prete che rinuncia ai voti per amore di una donna: “La sposerò” Antonio Romano, sacerdote a Chiusano San Domenico, nella provincia di Avellino, ha annunciato su Facebook di essere innamorato di una donna: svestirà così l’abito talare e lascerà la Chiesa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Chiusano San Domenico è una cittadina di poco più di duemila anime nella provincia di Avellino. Ha dunque fatto notizia – e l'eco ha risuonato anche a livello nazionale – la scelta di don Antonio Romano, parroco della chiesa di Santa Maria degli Angeli da ormai 23 anni (32 come sacerdote, ndr), di lasciare addirittura il sacerdozio: in un lungo post su Facebook, infatti, il prete ha annunciato che romperà i voti per amore di una donna, la quale è intenzionato a sposare.

"Dopo una lunga amicizia . scrive l'ormai ex parroco nel suo lungo post – ho scoperto di amare una donna con la quale condivido sentimenti, aspirazioni, progetti, valori, fede, principi e ideali. Non riusciamo a fare a meno l’uno dell’altra nonostante tutti gli sforzi fatti per reprimere il sentimento e i tentativi di separazione. Non posso continuare a combattere contro la mia natura. Questo conflitto interiore ha eroso negli ultimi tempi, anche l’entusiasmo e la fecondità del mio ministero fino a renderlo pesante e opprimente".

Don Antonio Romano esprime nel suo post, poi, anche la sua posizione riguardo al celibato imposto dal sacerdozio: "Molti di voi già conoscono la mia storia personale e la mia difficoltà nel vivere la vita celibataria. Mi ero ripromesso di rinnovare la promessa annualmente finché avessi avuto la grazia e la forza per mantenerla. Non ho mai nascosto le mie riserve, né tantomeno ritrattato, le mie convinzioni contro l’imposizione del celibato, come conditio sine qua non, per accedere al sacerdozio. Rispetto la scelta delle autorità ecclesiastiche e non pretendo che la cambino per me".