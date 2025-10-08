Domani riapre l’ascensore del Monte Echia, chiuso dopo il crollo di calcinacci

L’ascensore del Monte Echia chiuso per le verifiche dopo il crollo dei calcinacci (Foto: Fanpage.it)

Riaprirà nuovamente al pubblico domani, giovedì 9 ottobre, l'ascensore del Monte Echia, che collega il Borgo Santa Lucia al monte da cui prende il nome, sulla collina di Pizzofalcone. L'ascensore era stato chiuso nel pomeriggio di ieri, martedì 7 ottobre, quando alcuni calcinacci si sono staccati dal costone di tufo del Monte Echia e sono precipitati al suolo sulla sottostante via Santa Lucia. Anm, società che si occupa del trasporto pubblico a Napoli e che gestisce anche l'ascensore, in una nota ufficiale ha comunicato quanto segue: "Anm informa che domani alle ore 7 l'ascensore Monte Echia riapre al pubblico secondo il regolare svolgimento del servizio".

L'ascensore chiuso per verifiche dopo la caduta dei calcinacci

(Foto: Fanpage.it)

Come detto, la chiusura dell'ascensore del Monte Echia si è resa necessaria ieri, quando dallo spuntone di tufo si sono staccati alcuni calcinacci, che sono precipitati sulla strada sottostante, per fortuna senza far registrare feriti né danni. Sul posto, però, sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco che, unitamente ai volontari della Protezione Civile e ai tecnici di Anm hanno messo in sicurezza l'area e hanno subito chiuso l'ascensore, al fine di svolgere tutte le verifiche del caso per accertare il corretto funzionamento dell'impianto e l'assenza di eventuali danni alla struttura.