Paura a Napoli, cadono calcinacci dal Monte Echia: ascensore chiuso per verifiche

Alcuni calcinacci sono crollati nel tardo pomeriggio di oggi dallo spuntone roccioso che sovrasta Santa Lucia; fortunatamente non si registrano feriti.
A cura di Valerio Papadia
Momenti di paura nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 7 ottobre, nel cuore di Napoli: alcuni calcinacci si sono staccati dal Monte Echia e sono crollati in strada, nella sottostante via Santa Lucia, che lo spuntone di tufo giallo sovrasta. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco, unitamente ai volontari della Protezione Civile e ai tecnici di Anm, la società che gestisce il trasporto pubblico a Napoli e che si occupa anche dell'ascensore che sale da Santa Lucia al Monte Echia, appunto. L'area è stata messa in sicurezza, mentre proprio l'ascensore è stato interdetto al pubblico affinché si potessero effettuare tutte le verifiche del caso; fortunatamente, la caduta dei calcinacci non ha fatto registrare feriti né danni.

Il belvedere del Monte Echia riaperto l'anno scorso dopo 14 anni

Il Monte Echia sorge sulla collina di Pizzofalcone e, come detto, sovrasta il Borgo Santa Lucia, a ridosso del Lungomare partenopeo. Il belvedere da cui si domina l'intero Golfo di Napoli è stato riaperto nell'aprile del 2024, dopo 14 anni di lavori finalizzati alla messa in sicurezza del Monte Echia e alla realizzazione dell'ascensore che arriva in cima. Prima di oggi, in questi 18 mesi trascorsi dalla riapertura, non si erano segnalati incidente di particolare rilevanza al Monte Echia.

