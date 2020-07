in foto: La nuova collezione di Dolce & Gabbana ispirata a Sorrento (Foto: Facebook/Dolce & Gabbana)

Si conferma ancora una volta l'amore di Dolce & Gabbana per Napoli e per la Campania: la nuova collezione primavera-estate 2021 dei due stilisti siciliani è infatti ispirata a Sorrento, in paritcolar modo alle geometrie e ai colori dell'Hotel Parco dei Principi, progettato nel 1960 da Gio Ponti e a strapiombo sulla Costiera Sorrentino-Amalfitana. I colori dominanti della nuova collezione sono il bianco e il blu: le novità firmate Dolce & Gabbana per la prossima primavera-estate sono state presentate a Milano, nella cornice del Campus della Humanitas University. Per l'occasione, si è esibito il famoso trio "Il Volo" che, non a caso, si è cimentato in grandi successi come "Torna a Surriento", "‘O Sole Mio" e "Volare".

"Questi look sono un omaggio al genio italiano e richiamano i colori del mare (gli abiti sono in prevalenza blu e bianchi, ndr). L'incontro tra il contemporaneo e il neoclassico ispira una collezione di pura architettura sartoriale" si legge sulla pagina Facebook a presentazione dei video della sfilata della nuova collezione. Il ricavato della vendita dei lavori dei due stilisti andrà in parte a finanziare la ricerca scientifica della Fondazione Humanitas.

Come detto, Domenico Dolce e Stefano Gabbana non hanno mai nascosto il loro amore per Napoli e la Campania. Nell'estate del 2016, quattro anni fa, i due stilisti scelsero proprio Napoli per festeggiare i 30 anni di attività della maison di alta moda. I due organizzarono una serie di eventi tra cui una sfilata nel cuore del centro storico della città in cui una modella sfilò anche con la maglietta di Maradona.