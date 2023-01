Distrugge a pugni la statua di San Bartolomeo a Tufino, 27enne incastrato dalle telecamere

Avrebbe preso a pugni la statua di San Bartolomeo posizionata davanti al Comune di Tufino, in provincia di Napoli, spaccandone la testa e le mani: per questo motivo i carabinieri hanno denunciato un 27enne di origini egiziane, già noto alle forze dell'ordine, identificato dopo 3 giorni di indagini; il giovane dovrà rispondere di danneggiamento aggravato.

Le indagini erano partite alle prime ore del 4 gennaio, quando i cittadini di Tufino avevano scoperto con sconcerto i danni all'effige del santo protettore. Erano stati allertati i carabinieri, che erano intervenuti in piazza Felice Esposito e avevano avviato gli accertamenti per risalire al responsabile. Il parroco di Tufino, don Angelo Schettino, aveva commentato l'accaduto su Facebook:

Come Comunità Parrocchiale, prendiamo le distanze da questo atto ignominioso verso la statua del nostro San Bartolomeo, compiuto da una persona straniera, in evidente stato confusionale. La Chiesa è madre, per cui se da una parte condanna questo atto sacrilego e chiede che venga fatta giustizia, dall'altra invoca la misericordia e il perdono per il fratello che ha sbagliato. Inoltre, seguendo la linea del nostro amato Papa Francesco, ci auguriamo che i nostri fratelli e le nostre sorelle che vengono in Italia per trovare asilo da Paesi economicamente sottosviluppati o dove c'è la guerra siano non solo accolti nella nostra comunità ma ci sia anche un reale processo di integrazione culturale e sociale, per una maggiore conoscenza e un rispetto delle diverse tradizioni religiose e dei simboli che le rappresentano.