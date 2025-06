video suggerito

Disagi sulla linea Benevento-Roma, Mastella: "Salvini non brilla sull'efficienza ferroviaria" Il sindaco di Benevento punta il dito contro il ministro dei trasporti. La replica di Zinzi (Lega): "Evidentemente Mastella è in cerca di visibilità"

A cura di Giuseppe Cozzolino

Clemente Mastella, sindaco di Benevento.

"Sull'efficienza del trasporto ferroviario il ministro Salvini non ha certo brillato": così, in una nota, il sindaco di Benevento Clemente Mastella ha parlato dei disagi lungo la tratta ferroviaria Benevento-Roma, una delle più utilizzate dai sanniti per raggiungere la Capitale. Parole che hanno portato anche alla replica di Zinzi, che ha definito il primo cittadino sannita come "in cerca di visibilità".

Mastella: "I pendolari mi contattano spesso per segnalarmi disagi"

"Mi segnalano cancellazioni e ritardi sulla tratta Benevento-Roma", ha spiegato in una nota Clemente Mastella, che ha poi aggiunto: "I pendolari mi contattano spesso, nonostante i sacrifici delle maestranze e di chi lavora nelle aziende ferroviarie del Paese, per segnalarmi disagi, oltre che costi troppo alti dei ticket. Nella rigida selezione, tutta particolare, di cui dice di occuparsi il ministro Salvini credo che questi problemi debbano giocoforza rientrare. O almeno spero di sì. Dal termometro degli umori che registro come Sindaco", ha concluso Mastella, "e da una lettura delle agenzie degli ultimi mesi, sull'efficienza del trasporto ferroviario il ministro leghista non ha certo brillato, tutt'altro".

Zinzi: "Mastella in cerca di visibilità"

Non ci sta Gianpiero Zinzi, deputato campano e coordinatore regionale della Lega in Campania, che in una nota ha fatto sapere: "Mastella, evidentemente in cerca di visibilità, si spinge nell'ennesima farneticazione sulla pelle dei pendolari per attaccare il ministro Salvini che in Campania e nel Mezzogiorno sta investendo risorse senza precedenti per rendere sicure e moderne le nostre infrastrutture. Il sindaco di Benevento, se proprio ha a cuore la situazione ferroviaria della nostra regione", ha aggiunto ancora Zinzi, "farebbe meglio a spendere tempo e qualche parola in più sui guai che hanno riguardato invece la linea di esclusiva competenza della regione Campania targata Pd e governata dal suo alleato De Luca".