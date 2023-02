Dietro il ristorante coreano di Santa Lucia lo show del superchef Baek Jong-won Spiegato cosa c’è dietro il nuovo ristorante coreano che ha aperto lunedì scorso a Napoli, in via Santa Lucia. Tanti i curiosi in fila per assaggiare la cucina del paese asiatico.

A cura di Valerio Papadia

Lo chef Baek Jong–won

Lunedì scorso, in via Santa Lucia, aveva catturato l'attenzione di moltissimi passanti l'insegna "Trattoria Corea" comparsa al posto dello storico ristorante e pizzeria "Da Ettore". In quella occasione Fanpage.it aveva anticipato che si trattava in realtà di uno show e che il ristorante coreano sarebbe rimasto aperto soltanto per una settimana, per poi lasciare spazio nuovamente al vecchio ristorante.

La curiosità, però, era già stata instillata – in noi e in moltissimi cittadini, che si sono affollati all'esterno del locale – e così oggi abbiamo deciso di andare a provare il nuovo ristorante: con nostra grande sorpresa, abbiamo scoperto che si tratta dello show di Baek Jong-won, superchef coreano. Il titolo, come ci hanno riferito, non è ancora stato concepito, ma il programma dovrebbe andare in onda in Corea del Sud il prossimo mese di marzo.

Chi è Baek Jong-won, chef superstar della tv coreana

Il nome di Baek Jong-won (spesso trascritto anche come Paik Jong-won, ndr) potrebbe non suonare familiare al pubblico italiano, ma in Corea del Sud non ha bisogno di presentazioni. Si tratta infatti di uno chef famosissimo in patria: Jong-won vanta un canale Youtube da quasi 6 milioni di iscritti, è proprietario di un franchise composto da 26 ristoranti, autore di decine di libri di cucina e conduttore di svariati programmi televisivi sul cibo; nel 2021, inoltre, ha creato la sua serie Netflix "Baek Spirit".

Una action figure dello chef presente nel ristorante di Santa Lucia

Cosa si mangia al ristorante di chef Baek a Napoli

Due i piatti proposti – almeno oggi – nel ristorante "Trattoria Corea" di Baek Jong-won: due "piatti unici" tipici della cucina coreana. Noi abbiamo optato per uno dei due, il Ge-Yuk-Ssam-Bab. Si tratta di un piatto di carne di maiale marinata in salsa di peperoncino, accompagnata da riso, zuppa e vari contorni, tra cui il ssamjang, una pasta densa composta da fagioli di soia fermentati, peperoncino rosso, aglio, cipolla e sesamo.

Fondamentali per gustare il piatto – come spiegato nei video riprodotti su due schermi all'interno del ristorante – le foglie di insalata, che nella tradizione coreana vengono utilizzate come fossero dei panini: la foglia si apre in una mano e al suo interno vengono posizionati la carne e i contorni che più si gradiscono; la foglia si richiude a mo' di involtino e si mangia tutto insieme. Il riso serve invece per gustare al meglio la zuppa.