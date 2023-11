DiCoprio, il giapponese innamorato di Napoli, ora vende pizze fritte e montanare in Giappone Hikaru Kumakura, noto come DiCoprio, lo youtuber innamorato di Napoli ha portato in Giappone l’arte della pizza fritta.

Impara l'arte e mettila da parte: Hikaru Kumakura, noto come DiCoprio, youtuber giapponese innamorato di Napoli ora realizza e vende pizze fritte e montanare in Giappone e precisamente ad Ishigaki, nella Prefettura di Okinawa (Giappone meridionale). DiCoprio era diventato noto per aver sbandierato ai quattro venti il suo amore per la città partenopea e per il Calcio Napoli, tant'è che dal 2020 sul suo canale aveva iniziato a. commentare le partite degli azzurri, che vede per lo più in piena notte o all'alba (visto il fuso orario giapponese). Quando era arrivato qui per una visita l'inizio era stato piuttosto travagliato: DiCoprio era stato derubato della telecamera all'ingresso dello stadio "Maradona", ma l'attrezzatura video era stata rapidamente ritrovata.

Ora, tornato nel Sol Levante, si è messo anima e corpo a preparare le pizze, portando sulle isole Okinawa tutto il necessario: il grosso contenitore in cui calare l'olio per friggere, gli ingredienti doc ma soprattutto la manualità evidentemente imparata a Napoli dai maestri e dalle maestre della pizza fritta. Pizza ma non solo: DiCoprio produce anche frittatine, montanare (la pizzella fritta con salsa e un po' di mozzarella) e ovviamente le varie tipologie di fritta, fra le quali spicca la "completa": ricotta, mozzarella, salame napoli, sale e pepe. Ne sa qualcosa Marco Togni, fotografo italiano da anni residente in Giappone, dove organizza GiappoTour per gli italiani. Togni è andato ad Ishigaki spendendo 400 euro in viaggio pur di conoscere il singolare personaggio nipponico e assaggiare la sua pizza. E lì ha portato a casa anche una notizia: DiCoprio presto aprirà un locale di pizza fritta anche a Tokyo.