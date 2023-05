Detenuto si toglie la vita nel carcere di Secondigliano: è il secondo caso da inizio anno Un detenuto di origine siciliana si è tolto la vita nel carcere di Secondigliano. Si tratta del secondo caso dall’inizio dell’anno.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Un detenuto si è tolto la vita questa mattina nella casa circondariale di Secondigliano, a Napoli: è il secondo suicidio che avviene nella struttura da inizio anno. Si tratta di un 65enne di originae siciliana: ne ha dato notizia Samuele Ciambriello, garante dei detenuti in Campania. "Le motivazioni del perché si arriva a compiere il suicidio", ha spiegato Ciambriello, "sono molteplici e difficilmente elencabili. La sua vita sembrava normale, tanto che qualche giorno fa ha addirittura incontrato tranquillamente un odontoiatra. Il dramma va intercettato", ha aggiunto, "attraverso piccoli segnali, che se ben colti potrebbero salvare vite e restituire speranza". Eppure, ha spiegato Ciambriello, l'uomo ha preferito togliersi la vita "senza neppure voler attendere che vi fosse la pronuncia di primo grado".

Non soltanto detenuti: il dramma dei suicidi in carcere riguarda a volte anche gli agenti che vi lavorano. Come accadde lo scorso marzo, quando un agente della Penitenziaria in servizio proprio nel carcere di Secondigliano si era ucciso con la sua pistola di ordinanza: era sposato e aveva due bambini piccoli, ed apparentemente aveva una vita normale. Lo rese noto Gennarino De Fazio, segretario generale della UILPA Polizia Penitenziaria, che in una nota manifestò anche la propria solidarietà alla famiglia dell'agente che si tolse la vita, ricordando anche che nel 2022 si erano tolti la vita ben 84 detenuti e cinque agenti appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria: un'incidenza di suicidi tra gli agenti della Penitenziaria che, spiegò, è "notevolmente superiore che nella restante popolazione".