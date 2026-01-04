Denunciato l’autore del furto di Capodanno presso il Centro Asterix di Napoli

I danni del raid al Centro Asterix

Un 44enne di Napoli è stato individuato e denunciato per furto aggravato dalla Polizia di Stato: sarebbe lui il responsabile, secondo gli inquirenti, del furto avvenuto nella notte del 31 dicembre scorso presso il Centro "Asterix" in via Domenico Atripaldi a Barra. Essenziali le immagini dei sistemi di videosorveglianza, che hanno permesso di ricostruire la dinamica dei fatti e permesso agli agenti del Commissariato San Giovanni – Barra di identificare e denunciare l'uomo, chiamato ora a rispondere dall'accusa di furto aggravato.

La vicenda aveva fatto molto discutere, con i gestori del centro particolarmente amareggiati per la vicenda: "Solo due settimane fa raccontavamo l’ennesima violazione, avvenuta nella notte. Scrivevamo che avremmo denunciato, sistemato, ripartito. E lo abbiamo fatto. Ma oggi ci ritroviamo punto e a capo", aveva scritto sui social l'associazione Callysto Aps, che gestisce il Centro Asterix, definendo inaccettabile il fatto che "un luogo che per tanti giovani è casa, spazio sicuro, possibilità, venga colpito ripetutamente. Chiediamo con urgenza un incontro con il sindaco e con il prefetto per un confronto serio e immediato sulla tutela e la sicurezza dei luoghi e delle attività dedicati ai giovani e al territorio", avevano scritto ancora i responsabili del centro, chiedendo dunque l'intervento delle istituzioni". Oggi, la notizia della denuncia del 44enne napoletano che secondo gli inquirenti sarebbe stato il responsabile della vicenda. Già a metà dicembre era avvenuto un altro atto di vandalismo all'interno dei locali dell'associazione Asterix, per il quale la polizia indaga.