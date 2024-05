video suggerito

De Luca non ha digerito il saluto di Meloni a Caivano: "Volgare e studiata a tavolino. È premier a sua insaputa" De Luca torna sullo scontro con Meloni a Caivano: "Performance un po' volgare studiata a tavolino. Ha fatto tutto lei"

Vincenzo De Luca non ha digerito l'ormai celebre saluto che la premier Giorgia Meloni gli ha riservato qualche giorno fa, pubblicamente, durante un evento a Caivano: «Presidente De Luca, sono quella stronza della Meloni, come sta?», risposta ad una precedente sortita di De Luca, in un fuorionda di febbraio («Lavora, stronza!»). Il presidente della Regione Campania dopo aver replicato qualche ora dopo i fatti, ha continuato a parlarne oggi, durante la sua solita diretta-monologo trasmessa sul web il venerdì. «Quella della Meloni – ha detto – a Caivano è stata una performance un po' volgare studiata a tavolino. Ha fatto tutto lei. Abbiamo avuto la conferma di una sensazione di inadeguatezza della presidente del Consiglio per il suo ruolo, è presidente del Consiglio a sua insaputa». «Forse non ha capito – aggiunge – che rappresenta tutti gli italiani e si trova in una istituzione un po' diversa da una sezione di partito».

De Luca durante la sua diretta ha detto (usa il plurale maiestatis) che non aveva sentito le parole di Meloni, anche se dal video appare tutt'altra reazione: «Non avevamo percepito la genialità di questa operazione di comunicazione politica. Ce la potevamo risparmiare, è stato un autogol ovviamente per la Meloni . Questa sensazione – ha aggiunto De Luca – l'abbiamo avuta nei mesi scorsi assistendo al premier che si esibisce in tutta una serie di smorfie, che si mette il cappotto in testa in un'aula parlamentare, che quando si trova in luoghi pubblici il più delle volte esce al naturale. Mi è capitato di ascoltare la sua polemica con l'opposizione sul tema della libertà. Un esponente dell'opposizione le ha addebitato il fatto che ci sono limitazioni alla libertà e la Meloni ha risposto ma come, parlate proprio voi che avete tolto la libertà agli italiani durante il Covid? Eccola qui, è uscita al naturale. È ritornata la Meloni che organizzava i cortei a via del Corso mentre noi eravamo alle prese con una tragedia in Italia e cercavamo di salvare la vita delle persone con misure di prevenzione, e lei che strizzava l'occhio ai no vax».