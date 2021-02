Vincenzo De Luca parlerà come al solito alle ore 14.45 via Facebook per fare il punto sui contagi. Ma stavolta nell'annunciare la sua diretta video mette le mani avanti: «Vi anticipo che la situazione non è buona» afferma. È possibile che ad esempio sulle scuole arrivino decisioni di chiusura degli istituti attualmente in presenza (medie inferiori e superiori). «Sono in arrivo importanti decisioni» conferma il governatore.

Altra questione è quella degli aggiornamenti sul fronte della campagna per le vaccinazioni: da ieri i vaccini (prima dose) per gli ultra ottantenni sono fermi causa carenza di dosi Pfizer-BionTech che sono state dirottate per garantire la seconda dose – fondamentale per l'immunizzazione – al personale sanitario di ospedali, servizi di soccorso, studi medici e così via.