De Luca contro Musumeci: “Chi è nato ai Campi Flegrei non ha colpe” Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca attacca le parole del ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci sui Campi Flegrei. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Dopo la reazione del sindaco di Bacoli Josi Gerardo Della Ragione, che ha criticato le parole del ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci sugli aiuti pensati dal governo per i Campi Flegrei, arriva la reazione anche del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. "Non dobbiamo prendere in giro la gente, non dobbiamo fare demagogia. Non possiamo però neanche attribuire a chi è nato in quel territorio dei Campi Flegrei la responsabilità di essere nato lì. Sappiamo che è un territorio difficile. Qual è l'alternativa? Dobbiamo evacuare tutta l'area interessata sul Vesuvio o dai Campi Flegrei e Pozzuoli?" ha detto il governatore della Campania.

Il ministro Musumeci, al termine della riunione che si è tenuta ieri a Palazzo Chigi sull'emergenza bradisismo nei Campi Flegrei, dopo le forti scosse di terremoto dello scorso 20 maggio, ha dichiarato che non saranno elargiti aiuti per la messa in sicurezza delle abitazioni, ma si pensa invece a un aiuto per chi vorrà andare via. "Io sono per attribuire il sismabonus ai Campi Flegrei – ha detto ancora De Luca -. Non è che con questo incentiviamo gli insediamenti abitativi, però mettiamo in sicurezza per quanto possibile quelli che ci vivono nei Campi Flegrei, altrimenti non so che dovremmo fare".

"Chiederemo come protezione civile regionale la disponibilità dell'area ex Nato di Bagnoli per poter concentrare la popolazione di Bagnoli in caso di necessità" ha detto ancora De Luca. L'ex Base Nato di Bagnol, infatti, dispone di servizi igienici e di altri servizi adeguati all'accoglienza.