De Luca caduto a terra perdona chi gli ha spostato la sedia: "Colpa mia, non avevo visto. Vi ho regalato un carpiato" De Luca dopo la clamorosa caduta ripresa in video ci ironizza: "Sto bene, avremo la forza per combattere le battaglie politiche e… ortopediche".

A cura di Redazione Napoli

Vincenzo De Luca non se l'è presa: la clamorosa caduta gambe all'aria con tanto di video diventato virale sui social network non l'ha scosso più di tanto, almeno questo è quanto dice l'indomani, rispondendo alle domande dei cronisti a margine della conferenza stampa di fine anno sul lavoro svolto in Regione Campania. «Vi ho fatto assistere a un doppio salto mortale carpiato, ma come vedete godiamo di ottima salute».

Il governatore dice che è colpa sua e non del giovane addetto al cerimoniale che ha spostato la poltrona durante la cerimonia, per consentire una foto di gruppo senza ingombri:

Sì in verità la colpa è mia: avevo visto una dipendente che era venuta al brindisi con un bambino in braccio e volevo chiederle di avvicinarsi, per questo mi sono riavvicinato al microfono In ogni caso sto bene, non ci sono problemi né conseguenze…

Cos'è accaduto è chiaramente visibile dal video girato da alcuni degli invitati al brindisi: Vincenzo De Luca è seduto al centro del tavolo e si alza per il brindisi di fine anno. Subito dopo, l'addetto al cerimoniale sposta via la poltrona. Il presidente della Regione, però, inaspettatamente si siede di nuovo, non accorgendosi minimamente che la sedia alle sue spalle non c'è più. E cade a terra, letteralmente gambe all'aria.

Vincenzo De Luca si rialza e chiarisce subito che non ha accusato il colpo. Lo ha ribadito anche oggi, in conferenza stampa: «Avremo la forza per combattere le battaglie politiche e… ortopediche». Subito dopo la scena degna di Paperissima show, l'ex sindaco di Salerno ha mormorato «i portaseccie…», facendo intendere che un po' di malasorte ci aveva messo del suo. In effetti qualcuno ha spiegato che De Luca quest'anno ha cambiato la tradizionale modalità del brindisi di auguri spostandolo da Palazzo Santa Lucia, sede storica della giunta regionale all'Auditorium del Consiglio regionale della Campania al Centro Direzionale.