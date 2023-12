Spostano la sedia e Vincenzo De Luca cade a terra L’incidente è avvenuto in occasione del brindisi di fine anno. Ma il Governatore sta bene, assicurano dal suo entourage. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Spostano la poltrona e il Governatore Vincenzo De Luca cade a terra. Lo spiacevole incidente è avvenuto questa mattina, in occasione del brindisi di fine anno a Palazzo Santa Lucia, ed è stato ripreso in un video diventato subito virale sulle chat. Per fortuna, il presidente della Giunta regionale della Campania non si è fatto nulla. Come si vede nelle immagini, De Luca si alza subito e scherza anche sull'episodio appena avvenuto, con la consueta ironia. "Il governatore sta bene, per fortuna, solo un piccolo incidente che può capitare", rassicurano dal suo entourage.

Si è trattato, insomma, di un incidente fortuito senza conseguenze, come purtroppo possono capitare. Nelle immagini si vede De Luca seduto al centro del tavolo che si alza per il brindisi di fine anno. Subito dopo, un addetto al servizio passa per portar via la poltrona, probabilmente per poter poi dopo fare le fotografie senza oggetti di ingombro. Il governatore però inaspettatamente si siede di nuovo, non accorgendosi che la sedia alle sue spalle non c'è più, e cade quindi a terra. Subito soccorso dagli astanti preoccupati. Per fortuna, la caduta sembra non aver avuto conseguenze. De Luca sta bene e come si vede nel video si rialza subito dopo, con il sorriso sulle labbra.