De Luca ai giovani: “Non fate gli imbecilli in auto. Il nuovo codice stradale? Una salvinata”

A cura di Giuseppe Cozzolino

"Evitate di fare gli imbecilli alla guida. Il nuovo codice stradale? Una salvinata". Così Vincenzo De Luca, presidente della Campania, ad un evento in piazza Municipio a Napoli tenutosi questa mattina. Il Presidente della Regione ha partecipato all'iniziativa promossa, oltre che da Palazzo Santa Lucia, anche da Anci Campania e dall'associazione Meridiani, dal titolo "Sii saggio, guida sicuro". E De Luca, oltre che dal palco, ha poi risposto anche ai cronisti presenti che gli chiedevano un parere sul nuovo codice della strada varato dal Governo Meloni, definendolo appunto "una salvinata".

"Il senso di responsabilità serve a salvare le vostre vite e quelle delle vostre famiglie", ha detto De Luca dal palco di Piazza Municipio ai presenti, ribadendo: "Soprattutto il sabato sera evitate di fare gli imbecilli in competizioni sulle strade ed evitate l'alcool e le porcherie di chi vende vodka a 50 centesimi". Sulla campagna per la sicurezza stradale regionale, Vincenzo De Luca ha poi spiegato che si tratta di "un programma voluto dalla Regione per educare le giovani generazioni a valori civili, al senso di responsabilità cominciando dal modo di stare nelle strade, dal modo di guidare", ma anche che "più in generale è volta a trasmettere valori di solidarietà e responsabilità ai giovani, perché quello che accade nelle nottate della movida è sconvolgente". Ed infine, dopo aver visitato gli stand e ricevuto un cocktail (rigorosamente analcolico) dai ragazzi di un istituto alberghiero, ha commentato con i cronisti il nuovo codice della strada, definendolo "una salvinata" a chi gli chiedeva un parere al riguardo.