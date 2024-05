video suggerito

Oggi ha riaperto lo Stadio Collana, Malagò: "Quasi un miracolo come quello di San Gennaro" Questa mattina la cerimonia di riapertura dello Stadio Collana, storico impianto sportivo del Vomero: all'inaugurazione hanno partecipato il presidente del Coni Giovanni Malagò e il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.

A cura di Valerio Papadia

Una delle Tribune dello Stadio Collana in un rendering del progetto

Dopo circa sette anni, ha finalmente riaperto questa mattina, lunedì 13 maggio, lo Stadio Collana, storico impianto sportivo nel cuore del Vomero, quartiere collinare di Napoli. "Non è un miracolo come quello di San Gennaro ma ci va vicino" ha dichiarato Giovanni Malagò, presidente del Coni, a cui sarà affidata la gestione dello stadio. Questa mattina, proprio Malagò, in compagnia del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, ha partecipato alla cerimonia di inaugurazione del Collana: Malagò e De Luca hanno visitato le palestre dell'impianto sportivo.

"È un giorno di festa per tutti, per la città di Napoli, per lo sport del Paese" ha detto ancora Malagò, che ha poi proseguito: "Conosciamo questo quartiere, che ha una storia importante di uomini e donne di sport, e poi il fatto che si sia voluta dare questa responsabilità è un onore ed un onere al Coni che lo trasmetterà poi a chi ha competenza regionale attesta che sarà gestito da uomini di sport senza finalità speculative, senza elementi di profitto".

Soddisfazione per il risultato ottenuto è stata espressa anche da De Luca, che ha ricordato il calvario sostenuto per arrivare alla riapertura dello Stadio Collana, riqualificato con fondi della Regione Campania. "Abbiamo valutato che lo sport è il canale di socializzazione e di aggregazione delle giovani generazioni probabilmente oggi più importante, è l'attività che consente di fare incontrare i ragazzi, le famiglie, di trasmettere valori positivi, di rispetto fra le persone, fra i ragazzi. Abbiamo fatto una scelta, non è stato un episodio, e questa scelta continua".