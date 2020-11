Da oggi la Campania è zona rossa Covid. L'ordinanza firmata dal ministro della salute Roberto Speranza è entrata in vigore a partire dalla mezzanotte appena trascorsa e durerà per 15 giorni. Tornano le autocertificazioni, negozi chiusi e forti restrizioni alla libera circolazione. Di seguito, il dettaglio delle nuove regole che sono in vigore, salvo ulteriori proroghe, e lo saranno fino a domenica 29 novembre in tutta la regione Campania, che è passata dunque dalla zona gialla direttamente a quella rossa.

Via al lockdown da oggi

La nuova ordinanza firmata dal Ministero della Salute Roberto Speranza nella giornata di venerdì 13 novembre prevede l'ingresso della Campania nella zona rossa covid a partire da oggi, domenica 15 novembre. La durata, come spiegato nell'ordinanza stessa, è fissata a 15 giorni, salvo ulteriori proroghe, e dunque fino al 29 novembre. Gianni Rezza, Direttore Generale della Prevenzione del Ministero della Salute, aveva infatti spiegato che "servono almeno due settimane per vedere i risultati delle nuove misure".

in foto: Il passaggio dell’ordinanza del 13 novembre 2020 sulla durata della zona rossa per la Campania.

Stop agli spostamenti, torna l'autocertificazione

In Campania, nonostante la zona gialla, era già valida un'ordinanza regionale che vietava gli spostamenti tra province diverse, in scadenza proprio ieri. Da oggi, il divieto diventa totale: vietati anche gli spostamenti all'interno del proprio comune, salvo motivi di lavoro, salute e gravi necessità. Di conseguenza, torna l'autocertificazione, che tra l'altro sarà necessaria anche per andare a messa, oltre che per lavoro, salute o altre reale e comprovata necessità. Qui il modello dell'autocertificazione da scaricare.

Negozi quasi tutti chiusi

Lo spostamento della Campania in zona rossa porta anche alla serrata dei negozi. Possibile solo l'asporto nei negozi di ristorazione (dalle 5 alle 22), o le consegne a domicilio (per tutti i negozi). La serrata sarà totale: funzioneranno regolarmente soltanto barbieri, parrucchieri, lavanderie, tabaccai, edicole. I servizi di ristorazione restano aperti esclusivamente negli ospedali, negli aeroporti e nelle aree di servizio lungo le autostrade. Qui l'elenco completo di tutti i negozi aperti in Campania da oggi.

Scuole ancora chiuse per 7 giorni

La sostanziale differenza rispetto alle altre zone rosse d'Italia riguarda la didattica in presenza: in zona rossa sarebbe prevista per le scuole dell'infanzia, le elementari e la prima media, mentre per tutte le altre c'è solo didattica a distanza. La Campania invece, che aveva già sospeso la didattica in presenza per tutte le scuole di ogni ordine e grado fino a ieri, ha optato per un'altra linea: con apposita ordinanzacon apposita ordinanza, le attività in presenza riprenderanno per scuole dell’infanzia e per prime classi della scuola primaria, ma soltanto dal 24 novembre, previa effettuazione di screening su base volontaria sul personale docente e non docente e sugli alunni.