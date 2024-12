Da Lodi a Napoli in vacanza: “Tre giorni di magia, mi è piaciuto anche camminare stretti come sardine nei vicoli”

video suggerito

La lettera di Emiliano, turista in gita a Napoli da Castiglione d'Adda (Lodi): "A molti di noi, precisi e altezzosi abitanti del Nord, stupisce questa allegria, la teatralità di chi sa e capisce il senso della vita e cerca di sfruttarla al meglio"

Chi lo dice che la ressa nel centro antico di Napoli sia per forza un elemento spiacevole per tutti? Per Emiliano, turista partito da Castiglione d'Adda, Lodi, cuore della Lombardia, verso il capoluogo partenopeo, per una tre-giorni in famiglia alla ricerca della Napoli d'inverno non è affatto così. Emiliano, con una bella lettera aperta alla città, ne ha decantato le bellezze.

«Vomero, San Gregorio Armeno, Spaccanapoli rendono la città unica. A me la cosa che ha colpito è stata la napoletanità di chi qui ci vive, una caratteristica unica. A molti di noi, precisi e altezzosi abitanti del Nord, stupisce questa allegria, la teatralità di chi sa e capisce il senso della vita e cerca di sfruttarla il meglio possibile. E a me – continua Emiliano – è piaciuto proprio quello, quel camminare stretti come sardine nei vicoli, dove magari trovi uno vestito da Pulcinella che ti butta addosso del sale dicendo parole incomprensibili, in mezzo a una confusione che sarà pure fastidiosa ma che è il colore di questa gente, di questa città. Il gradevole profumo del cibo da mattina a sera. A proposito: io ho visto persone mangiare a qualsiasi ora!»

Qualcosa che non è andata giù a dire il vero c'è stata: «A proposito di monumenti, a me il Pulcinella di Pesce in piazza Municipio, proprio non è piaciuto…». E poi, la promessa: «Giorni bellissimi con l'impegno di ritornare» e il ringraziamento a chi lo ha portato in giro: «Ci hanno fatto toccare con mano che l'amore per la propria terra, nonostante i problemi, i difetti, è ancora presente in molti giovani e regala nuove sfumature e speranze a chi sa amare l'Italia e le sue bellezze , consapevole che è un Paese bellissimo…da Nord a Sud..basta mettersi in gioco e trovare chi te lo faccia scoprire con la passione che solo chi ama può avere».