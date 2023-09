Le reazioni alla morte di Frank Carpentieri, da Alessandro Siani a Clementino Tanti artisti, amici e colleghi di Frank Carpentieri hanno voluto ricordarlo, dedicandogli un messaggio.

A cura di Valerio Papadia

La morte di Frank Carpentieri, dj e musicista deceduto questa notte a 47 anni a causa di un cancro, ha sconvolto il mondo dello spettacolo napoletano: Carpentieri, infatti, oltre a essere uno stimato musicista e produttore musicale, era conosciuto al grande pubblico per essere stato il dj del programma comico "Made in Sud". Nelle ultime ore, sono tanti gli artisti, amici e colleghi di Carpentieri, che hanno voluto dedicargli un messaggio, un ricordo.

"È un dolore immenso, immenso come il suo talento" ha detto a Fanpage.it l'attore e regista Alessandro Siani, con il quale Frank Carpentieri aveva collaborato; il dj, infatti, aveva fatto una piccola apparizione nel film di Siani "Il principe abusivo". Anche il rapper Clementino, con il quale Carpentieri pure ha collaborato nel corso della sua carriera, gli ha dedicato un messaggio: "Riposa in pace, amico mio. Hai combattuto come un leone".

Anche gli Almamegretta hanno voluto dedicare un ricordo al dj: "È una giornata molto triste. Ciao Frank". Così anche il musicista Daniele Sepe: "Brutta notizia. Ci ha lasciato Frank. Giovanissimo, bravissimo e affettuosissimo. Per sempre nel cuore".

Leggi anche Le reazioni alla morte di Giorgio Napolitano da politica e società a Napoli

Un commosso e lungo ricordo quello di Gianni Simioli, che a Frank Carpentieri ha dedicato un post su Instagram:

Ti ho conosciuto bimbo. Davi una mano a tuo zio Antonio (Pennarella, attore fantastico), che avevo conosciuto nel 1980 quando cominciai a praticare strade e umanità per arrivare a fare il mio lavoro. Eri all’ingresso del Teatro Nuovo, prima, e di quello di Galleria Toledo, qualche anno dopo. Forse eri alla biglietteria, di sicuro c’eri e mi parlavi sempre di musica, musica, musica. Oggi te ne sei andato. Raggiungi Antonio e Loredana: eravate molto uniti, tutti e tre e tutti e tre uniti nel destino infame della “malattia”. Vi voglio tanto bene, ricordalo anche a loro, Frank

Rinviato lo show previsto per questa sera al Teatro Cilea

Ironia della sorte, questa sera, al Teatro Cilea di Napoli, era previsto un evento al quale Frank Carpentieri avrebbe dovuto partecipare insieme a tanti altri artisti, proprio per celebrare la carriera del dj. L'evento è stato rinviato a data da destinarsi: si trasformerà in uno show per commemorare Carpentieri.