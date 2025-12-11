Boato e crolla muro a Napoli, macerie sulle auto e donna in ospedale: arrivano pompieri e 118

Il crollo all’Arenaccia / Foto Fanpage.it

Crollo al quartiere Arenaccia, al centro di Napoli, oggi pomeriggio, giovedì 11 dicembre, dove in via Francesco Pinto, poco distante da piazza Nazionale, è franato un muro perimetrale. Il cedimento sarebbe avvenuto in un'ex area industriale dismessa, si tratterebbe dell'ex Radaelli, abbandonata da molti anni. A cadere un vecchio muro di cinta. Le macerie sono franate sulle auto parcheggiate nella strada antistante e su una vettura in transito, guidata da una donna. La conducente sarebbe stata trasportata in ospedale in stato di choc, ma non sarebbe ferita gravemente.

Le indagini: muro crollato per manovra pala meccanica

Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono subito arrivati i vigili del fuoco del Comando di Napoli, guidato dal Comandante Giuseppe Paduano, e le forze dell'ordine, con la Polizia di Stato e la Polizia Locale. Secondo le prime ricostruzioni, il cedimento sarebbe avvenuto all'improvviso, per motivi ancora in corso di accertamento, sembrerebbe a seguito di una manovra di una pala meccanica per dei lavori all'interno di una azienda. Il muro di tufo si è sbriciolato. I macigni sono crollati su diverse auto in sosta nella strada antistante. All'interno dei veicoli per fortuna, sembra che non ci fosse nessuno.

I detriti delle pietre in tufo hanno danneggiato alcune auto che erano in sosta. Sul posto sono giunti gli agenti della polizia e i vigili del fuoco: non ci sono feriti. Secondo una prima ricostruzione era in corso una demolizione. L'intervento del 118 è stato richiesto per una donna che era alla guida della sua auto e che si trovava a transitare proprio quanto è avvenuto il cedimento. Il crollo del muro è stato accompagnato anche da un boato che è stato avvertito nelle vicinanze.

Oltre ai vigili del fuoco e alla polizia sul posto sono giunti i vertici e tecnici della IV Municipalità per mettere in sicurezza la zona. Nelle prossime ore si provvederà alla rimozione dei detriti, che rimane circoscritta per consentire le verifiche strutturali necessarie. Il Sindaco e l'Amministrazione monitorano costantemente la situazione e assicurano il massimo impegno per il rapido ripristino della normale viabilità e per l'accertamento delle responsabilità e delle dinamiche da parte delle Forze dell'Ordine. Poco distante dal luogo dove è avvenuto il crollo è poco distante dalla sede della fondazione "A voce de' criature".