Incidente sul lavoro a Napoli, crolla montacarichi al Rione Alto: 3 morti dopo volo di 6 piani

Crolla montacarichi a Napoli, in via San Giacomo dei Capri a Rione Alto. Morti 3 morti operai che erano a lavoro, dopo volo di 6 piani. L’incidente questa mattina alle 9,40. Sul posto forze dell’ordine e vigili del fuoco.

Foto Fanpage.it

Crolla montacarichi in via San Giacomo dei Capri a Rione Alto, nella zona collinare di Napoli. Ci sono 3 morti, a quanto apprende Fanpage.it da fonti accreditate. Si tratterebbe di 3 operai che stavano lavorando a dei lavori di ristrutturazione di un palazzo. Sarebbero deceduti sul colpo dopo un volo di 6 piani. Sul posto sono arrivati subito i soccorsi, con i vigili del fuoco, le ambulanze del 118, la Polizia Locale di Napoli e le forze dell'ordine. L'incidente è avvenuto alla fine di via San Giacomo dei Capri, nei pressi del civico 161, poco distante dalla filiale della banca Unicredit e dalla stazione della metro Linea 1 di Rione Alto.

A quanto si apprende, sarebbe crollato un montacarichi utilizzato per i lavori di ristrutturazione del palazzo. Si tratterebbe di lavori di rifacimento della facciata, sembrerebbe per la coibentazione. L'incidente è avvenuto oggi, venerdì 25 luglio, attorno alle ore 9,40. La Polizia di Stato ha transennato l'area dell'incidente che è stata interdetta e recintata con il nastro bianco e rosso. Al momento, a nessuno è consentito avvicinarsi. L'area del cantiere è stata sequestrata. Sul posto si sta recando anche il magistrato di turno. La Polizia Locale si sta occupando della gestione della viabilità. Al momento sul posto ci sono numerose volanti della Polizia di Stato, due mezzi dei vigili del fuoco e diverse pattuglie della Municipale. Sul posto, anche il consigliere locale Rino Nasti (Verdi), tra i primi ad accorrere, non appena si è diffusa la notizia: "Una tragedia scioccante, aspettiamo l’esito delle indagini".