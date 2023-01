Covid Campania, oggi 986 contagi e 8 morti: bollettino di giovedì 12 gennaio 2023 Diminuiscono i contagi e i ricoveri nei reparti di degenza ordinaria, mentre aumentano i ricoveri in terapia intensiva: i dati del bollettino di oggi.

A cura di Valerio Papadia

Diminuiscono, rispetto ai dati contenuti nel bollettino di ieri, i contagi da Covid-19 in Campania: il bollettino di oggi, diramato nel primo pomeriggio della Regione, riferisce di 986 nuovi casi (mentre ieri erano stati 1.182), mentre i tamponi che sono stati analizzati complessivamente sono stati 10.880 (così suddivisi: 2.691 tamponi molecolari e 8.189 tamponi antigenici o cosiddetti tamponi antigenici).

Diminuisce leggermente anche il tasso di positività – vale a dire il rapporto tra tamponi risultati positivi sul totale di quelli analizzati – che si attesta oggi al 9,06%, mentre ieri era stato del 9,66%. Sul fronte dei decessi, si registrano purtroppo 8 morti: come specificato nel bollettino odierno della Regione Campania, però, tre di questi decessi si sono verificati nelle ultime 48 ore, mentre gli altri cinque decessi si sono verificati precedentemente ma sono stati registrati soltanto nella giornata di ieri.

Covid Campania, i dati sui ricoveri negli ospedali

Il bollettino odierno contiene, come sempre, anche l'aggiornamento sui ricoveri negli ospedali della Campania per Covid. I pazienti nei reparti di terapia intensiva sono 23, vale a dire uno in più rispetto ai dati del bollettino di ieri; i pazienti nei reparti di degenza ordinaria sono invece 357, ovvero cinque in meno rispetto a ieri.

Ecco, di seguito, il report sullo stato di occupazione dei posti letto negli ospedali della Campania: