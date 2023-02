Covid Campania, oggi 381 contagi e 1 morto: bollettino di sabato 18 febbraio 2023 In Campania 381 nuovi positivi, si registra un nuovo decesso. Stabile l’occupazione degli ospedali. I dati del bollettino Covid del 18 febbraio della Regione.

Sono 381 i nuovi contagi accertati in Campania, emersi dall'analisi di 5.809 test (tra tamponi antigenici rapidi e molecolari). Si registra un ulteriore decesso. Stabile l'occupazione ospedaliera per le Terapie Intensive, mentre si registra un lieve aumento di ricoverati in degenza ordinaria. I nuovi dati nel bollettino quotidiano Covid della Regione Campania di oggi, sabato 18 febbraio 2023.

Il tasso di incidenza di oggi è del 6,56%, calcolato come il rapporto tra il numero dei test analizzati e quelli risultati positivi; un punto e mezzo percentuale in più rispetto a quello del bollettino di ieri, 17 febbraio (5%, pari a 354 positivi su 7.075 test analizzati). Nel dettaglio, dei 381 nuovi positivi, 78 sono stati accertati tramite tampone molecolare (4,2% di 78 test) e 303 con antigenico rapido (7,6% di 3.970 test).

Covid Campania, i dati sui ricoveri negli ospedali

La situazione degli ospedali resta complessivamente stabile. Minima variazione per le Terapie Intensive, dove i posti letto occupati sono passati da 9 a 8 (-1), corrispondenti all'1,4% dei 575 posti di Rianimazione presenti complessivamente in Campania. In degenza ordinaria Covid si registra, invece, un lieve aumento: i posti letto occupati passano da 216 a 224 (+8), con una occupazione che è, quindi, del 7,09% dei 3.160 disponibili in regione tra strutture pubbliche e offerta privata Covid.

Ecco, di seguito, il report completo degli ospedali della Campania: