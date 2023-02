Covid Campania, oggi 354 contagi e 2 morti: bollettino di venerdì 17 febbraio 2023 In Campania 354 nuovi casi Covid, si registrano 2 decessi. Lieve diminuzione (-11) del numero di ricoverati. I dati del bollettino del 17 febbraio 2023.

A cura di Nico Falco

Resta intorno al 5% il tasso di positività in Campania, con una lieve riduzione per quanto concerne il numero di ricoverati; si registrano ulteriori 2 decessi, avvenuti nelle ultime 48 ore. I dati emergono dal bollettino quotidiano Covid di oggi, venerdì 17 febbraio 2023, diffuso dalla Regione Campania e relativo, come sempre, alle 23:59 del giorno precedente.

Oggi i nuovi positivi sono 354, emersi da 7,075 tamponi (tra molecolari e antigenici rapidi); il rapporto è del 5%, in linea con quello registrato nel bollettino di ieri, 16 febbraio (4,98%, corrispondente a 343 casi su 6.890 tamponi). I contagi conteggiati oggi sono stati accertati, nello specifico, per il 2,4% con tampone molecolare (49 su 2.044 test) e per il 6,1% con antigenico rapido (305 su 5.031 test).

Covid Campania, i dati sui ricoveri negli ospedali

Per quanto concerne la situazione degli ospedali, i dati aggiornati mostrano una lieve diminuzione del numero dei ricoverati in degenza ordinaria Covid (-10, da 226 a 216), con una occupazione di posti letto del 6,84% (calcolata sul totale di 3.160 disponibili in Campania tra strutture pubbliche e offerta privata). Variazione minima in Terapia Intensiva, dove il numero dei posti letto occupati passa da 10 a 9 e corrisponde all'1,6% di quelli presenti complessivamente in regione.

Ecco, di seguito, il report completo degli ospedali della Campania: