Covid Campania, oggi 345 contagi e 4 morti: bollettino di lunedì 2 gennaio 2023

Aumenta il numero di ricoverati per Covid e si registrano ulteriori 4 decessi (2 nelle ultime 48 ore e altri 2 avvenuti in precedenza ma contabilizzati ieri). Il numero dei nuovi positivi, 345, è nettamente più basso rispetto ai giorni scorsi, ma dipende soprattutto dall'esiguo numero di tamponi analizzati (2.232): i dati sono, come sempre, relativi alle 23:59 del giorno precedente e di domenica vengono analizzati meno test. I nuovi aggiornamenti sono contenuti nel bollettino quotidiano Covid della Regione Campania di oggi, lunedì 2 dicembre 2023.

La percentuale di positività è del 15,46%, calcolata come il rapporto tra i test analizzati e quelli risultati positivi; un dato comunque più basso rispetto a quello che si evince dal bollettino di ieri, 1 gennaio, quando era stata del 19,84%, corrispondente a 1.709 nuovi casi su 8.613 test. Dei 345 nuovi positivi di oggi, 22 sono risultati tali al tampone molecolare (4,62% di 476 test) e 323 all'antigenico rapido (18,4% su 2.232 test).

Covid Campania, i dati sui ricoveri negli ospedali

In degenza ordinaria Covid il numero dei ricoverati passa da 350 a 366 (+16); l'occupazione è quindi dell'11,58%, calcolata sul totale di 3.160 posti letto complessivamente disponibili tra strutture pubbliche e offerta privata. In Terapia Intensiva risultano invece 17 ricoverati (-2 rispetto a ieri), con una occupazione del 2,95% dei 575 posti letto di Rianimazione complessivamente presenti in Campania.

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 575

Posti letto di terapia intensiva occupati: 17 (-2)

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

Posti letto di degenza occupati: 366 (+16)

(*) Posti letto Covid e Offerta privata