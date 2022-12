Covid Campania, oggi 2.374 contagi e 12 morti: bollettino di martedì 20 dicembre 2022 In Campania 2.374 nuovi positivi Covid. Si registrano ulteriori 12 decessi. I dati del bollettino quotidiano Covid di oggi, 20 dicembre 2022.

In Campania sono 2.374 i nuovi positivi Covid, emersi dall'analisi di 16.691 test, tra tamponi antigenici rapidi e molecolari. Si registrano ulteriori 12 decessi, dei quali 4 avvenuti nelle ultime 48 ore e 8 in precedenza ma conteggiati ieri (i dati, come sempre, sono relativi alle 23:59 del giorno precedente). Il nuovo aggiornamento nel bollettino quotidiano Covid della Regione Campania di oggi, 20 dicembre 2022.

La percentuale di positività, calcolata come il rapporto tra il numero dei test analizzati e quelli risultati positivi, è oggi del 14,22%; è di circa due punti percentuali più alta rispetto a quella del bollettino di ieri, 19 dicembre (12,1%, pari a 654 muovi casi su 5.405 tamponi), ma la differenza dipende anche dal numero di tamponi analizzati, che di domenica è sempre nettamente più basso. Dei nuovi positivi, 164 sono risultati tali al tampone molecolare (6% su 2.733 test) e 2.210 a quello antigenico rapido (15,83% su 13.958 test).

Covid Campania, i dati sui ricoveri negli ospedali

Resta invariato il numero delle persone ricoverate in Terapia Intensiva: in base alle ultime rilevazioni sono 18, con una occupazione di posti letto che si attesta quindi sul 3,13% di quelli complessivamente presenti in Campania. Cala, invece, il numero dei ricoverati in degenza ordinaria Covid: i posti letto occupati passano da 410 a 382 (-28), pari al 12,09% dei 3.106 posti complessivamente disponibili in regione tra strutture pubbliche e offerta privata.