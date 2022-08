Covid Campania, 3.650 contagi e 12 morti: bollettino di giovedì 4 agosto 2022 Sono 3.650 i nuovi positivi a Covid in Campania nelle ultime 24 ore: tasso di positività al 18%, altri 12 i decessi tra cui un 19enne affetto da patologie congenite.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Sono 3.650 i nuovi positivi a Coronavirus in Campania nelle ultime 24 ore. Lo ha riferito la Regione Campania, nel consueto bollettino giornaliero. Il tasso di positività è del 18,07%, con 3.650 casi positivi su 20.189 tamponi tra molecolari ed antigeni rapidi analizzati. Nel dettaglio, sono 218 i positivi emersi da 3.489 tamponi molecolari, mentre gli altri 3.432 sono emersi dalle analisi di 16.700 tamponi antigenici rapidi. Numeri, dunque, tendenzialmente al ribasso in Campania.

Sono invece 12 i nuovi decessi dovuti al Covid: di questi, sette nelle ultime 48 ore mentre agli cinque sono deceduti in precedenza ma registrati soltanto ieri. Tra i nuovi decessi c'è anche un 19enne di Avellino, già affetto da gravissime patologie congenite, le cui condizioni si sono fortemente aggravate negli ultimi giorni dopo aver contratto anche l'infezione da Covid: il giovane era ricoverato presso l'Ospedale Moscati di Avellino dal 22 luglio e trasferito in terapia intensiva il 30 luglio con l'aggravarsi delle sue condizioni. Per quanto riguarda i ricoverati, continua la flessione generale: 596 i ricoveri totali, rispetto ai 623 di ieri (27 in meno). Di questi, 23 sono in terapia intensiva (uno in meno rispetto all'ultima rilevazione) e 573 nei reparti di degenza ordinaria (contro i 599 di ieri, ovvero 26 in meno in 24 ore). Questo il report dei posti letto su base regionale: