Costringono il figlio 12enne di lei a fare sesso con loro, nei guai una coppia nel Beneventano I due, un uomo e una donna di 40 anni residenti nella Valle Telesina, sono agli arresti domiciliari per violenza sessuale e tentata corruzione di minore.

A cura di Valerio Papadia

Avrebbero coinvolto un bambino di 12 anni, figlio di lei, in un rapporto sessuale: per questo, una coppia residente in Valle Telesina, nella provincia di Benevento – un uomo e una donna di 40 anni – sono stati sottoposti agli arresti domiciliari con l'accusa di violenza sessuale e tentata corruzione di minore. Nella giornata di ieri, la coppia è comparsa davanti al giudice per le indagini preliminare per l'interrogatorio di garanzia; gli avvocati difensori hanno già fatto sapere che ricorreranno al Riesame per far annullare la custodia cautelare agli arresti domiciliari.

Il 12enne ha raccontato tutto al papà, che ha poi sporto denuncia

La vicenda è molto delicata e, come da prassi in casi del genere, gli inquirenti – le indagini sono affidate alla Polizia di Stato – stanno conducendo indagini approfondite, avvolte dal più stretto riserbo. Secondo una prima ricostruzione, il 12enne sarebbe stato coinvolto in atti sessuali, nonché costretto ad assistere, dal compagno della madre e dalla donna stessa.

Il bambino, poi, avrebbe raccontato tutta la vicenda al padre, l'ex marito della 40enne, che allarmato si è recato dalla polizia per sporgere denuncia. Il racconto dell'uomo ha spinto gli inquirenti ad aprire le indagini, che come detto vanno avanti ancora adesso, che hanno poi portato, la scorsa settimana, alla misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti della coppia.