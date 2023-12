Costiera di Sorrento, al via i lavori sui costoni a Marina Piccola: ci sono “fratturazioni nel tufo” Chiuso il percorso pedonale sottostante i costoni. Stop collegamento ascensori Villa Comunale-Marina Piccola.

A cura di Pierluigi Frattasi

Una squadra di rocciatori scende in campo per difendere le meravigliose scogliere di Sorrento dal rischio di frane e crolli di massi e per tutelare la sicurezza anche dei lidi balneari, rinomati in tutto il mondo. Ad annunciare il piano per la protezione delle falesie della costiera è il Comune di Sorrento, che in una nota, spiega che “saranno avviate nelle prossime ore, con l'ausilio di rocciatori specializzati, le operazioni di mitigazione del rischio relative al costone tufaceo che sovrasta l'area degli stabilimenti balneari di Marina Piccola, in località San Francesco”.

Il Comune di Sorrento: “Così difendiamo la Costiera”

L'intervento, ha spiegato il Comune, considerato una delle perle del Mediterraneo, “è stato programmato nell'ambito di un più ampio progetto di manutenzione dei versanti, delle opere marittime e delle scogliere lungo la costa della Città Metropolitana di Napoli”.

“Ci sono fratturazioni nel tufo”

I controlli e i lavori, quindi, dovrebbero avere un impatto minimo sui flussi turistici per gli stabilimenti balneari, in questo periodo dell'anno. Ma cosa dovranno fare i rocciatori e perché stanno intervenendo?

“La parete rocciosa – scrive il Comune – presenta infatti punti di criticità dovuti alla presenza di fratturazioni del tufo grigio, che tendono ad ampliarsi a causa dell’azione dell’apparato radicale della vegetazione spontanea presente, delle intemperie e dello scorrimento delle acque meteoriche. In particolare, sono tre le aree del costone oggetto dei lavori: il costone sottostante il cosiddetto “Fortino”, il costone sottostante il belvedere della villa comunale ed infine quello situato in corrispondenza del belvedere di piazza Vittoria. Per l'intera durata dei lavori vige l'interdizione temporanea del percorso pedonale sottostante i costoni, e la sospensione del servizio di collegamento di ascensori tra la villa comunale e Marina Piccola”.