Cosa succede nella direzione artistica del Napoli: dall’addio a Decibel Bellini al ritiro di Geolier

Dopo 24 ore "incandescenti", sulla direzione artistica del Calcio Napoli è calato il silenzio. Prima la notizia dell'addio di Daniele "Decibel" Bellini, storico speaker dello Stadio Maradona, poi l'ufficialità del nuovo corso firmato Golden Boys, la società di eventi di Geolier e del fratello, quindi la scelta del Calcio Napoli di Tino Suarez come nuovo speaker per le gare interne del Napoli, a partire già da domani sera, contro il Cagliari. Poi, il caos: sui social in molti hanno puntato il dito contro Geolier, che però ha subito preso le distanze spiegando a più riprese che la decisione fosse stata della società azzurra, ed il Napoli a confermare a sua volta questa linea. Poi nuove polemiche per un addio a Bellini che molti tifosi avevano mal digerito. Fino all'inverosimile, con lo stesso Geolier che nella notte annunciava l'interruzione della partnership con il Calcio Napoli annunciata poche ore prima.

L’annuncio della SSC Napoli: Decibel Bellini non sarà più lo speaker del Maradona

L'annuncio era arrivato nel pomeriggio, in aggiunta al conferimento del nuovo incarico a Tino Suarez e alla nuova partnership con Golden Boys, con una nota in cui la società azzurra scriveva:

La SSC Napoli coglie l’occasione per ringraziare Daniele Decibel Bellini, che ha contribuito a raccontare momenti iconici della storia del Club.

Proposta la direzione artistica alla Golden Boys, la società di Geolier

Grande sorpresa invece la decisione di affidare la direzione artistica alla Golden Boys, sempre attraverso una nota stampa:

SSC Napoli e Golden Boys annunciano una partnership per la gestione dell’intrattenimento allo Stadio Diego Armando Maradona in occasione di tutte le gare casalinghe del Club. Grazie a questo accordo, Golden Boys curerà insieme al Club la direzione artistica del matchday azzurro: dal dj set all’organizzazione del palinsesto musicale completo.

Golden Boys è la società dei fratelli Gaetano (CEO) ed Emanuele Palumbo (in arte Geolier), creata proprio per sviluppare progetti nel settore musicale e nel mondo degli eventi. L’artista napoletano ha già collaborato con il Club alla colonna sonora del film “Sarò con te” ed è stato tra i protagonisti delle feste scudetto del 2023 e del 2025.

Chi è Timo Suarez, il nome scelto per sostituire Bellini al Maradona

Il nuovo speaker, dunque, salvo clamorosi ripensamenti, sarà Timo Suarez, al secolo Tarcisio Tacconi, già speaker radiofonico e conduttore tv.

Il primo appuntamento della stagione è in programma sabato 30 agosto in occasione della gara interna contro il Cagliari: in consolle ci sarà il dj resident Enrico Maria, mentre lo speaker sarà Timo Suarez. Nel corso dell’anno si alterneranno numerosi ospiti e artisti, chiamati ad animare il pre-partita del Maradona.

Pioggia di polemiche sui social contro il Napoli e Geolier: la risposta del rapper

Dopo gli annunci "incrociati", in Rete si è sollevato un polverone contro Geolier, accusato di aver in qualche modo "causato" l'uscita di Bellini. Voci alle quali sia il Napoli stesso, sia il rapper di Secondigliano hanno respinto al mittente, al punto da dover fare delle storie Instagram in cui spiegava di non esserne assolutamente responsabile e lo stesso Napoli che nel suo comunicato aveva comunque fatto intendere si trattasse di una scelta della società azzurra e non dei fratelli Palumbo.

Perché Geolier ha fatto saltare l’accordo con la SSC Napoli

Alla fine in tarda notte, Geolier ha rotto gli indugi, ed ha raccontato la sua verità: avrebbe chiesto al Napoli di entrare in partnership con la conferma di Decibel Bellini, alla quale il Napoli si sarebbe opposto. E poi di nuovo, di fronte al rifiuto di una richiesta di reintegro che lo stesso rapper avrebbe fatto alla società, sarebbe arrivata la decisione di interrompere la partnership annunciata poche ore prima.