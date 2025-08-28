Il Napoli cambia speaker, Geolier: “Non c’entro con decisione di sollevare Decibel Bellini”
La notizia che Daniele Decibel Bellini non sarà più lo speaker ufficiale del Calcio Napoli, decisamente inaspettata, ha lasciato confusi parecchi tifosi, visto il lavoro svolto e l'affetto che l'annunciatore si era guadagnato negli ultimi anni. E, come accade in questi casi, sui social qualcuno ha deciso di prendersela con chi lo sostituirà; con l'annuncio della partnership con la Golden Boys, società dei fratelli Gaetano ed Emanuele Palumbo (vero nome di Geolier), è stato reso noto che il nuovo speaker sarà il conduttore radiofonico e televisivo Timo Suarez.
Proprio alle critiche, e agli insulti, ha voluto rispondere Geolier, con una storia su Instagram in cui ha voluto mettere in chiaro che né lui, né la sua società, hanno avuto un ruolo nell'amara uscita di scena di Daniele Bellini, e che si è trattato di una scelta della società Calcio Napoli:
Mi spiace leggere parole di odio nei miei confronti e nei confronti di Golden Boys per quanto riguarda la volontà del Napoli Calcio di sollevare Decibel Bellini dall'incarico di speaker. Quello che è stato proposto a Golden Boys, non a me personalmente, è di gestire la direzione artistica del matchday per la stagione appena iniziata, incarico che la società ha accolto con grande piacere vista la mia grande amicizia con tutta la squadra e le collaborazioni di questi anni. Le decisioni prese nei giorni scorsi dal Napoli Calcio nulla hanno a che vedere con me e chi lavora insieme a me.