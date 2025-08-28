Chi è Timo Suarez, nuovo speaker del Napoli Calcio che prende il posto di Decibel Bellini

Sarà Timo Suarez lo speaker del Maradona che aprirà la stagione casalinga del Napoli Calcio: il 30 agosto, contro il Cagliari, in un rendez-vous del match che tre mesi prima ha regalato lo Scudetto agli Azzurri di Antonio Conte, sarà anche la prima senza Daniele "Decibel" Bellini, voce storica della società azzurra. L'annuncio del "cambio" in cabina artistica è arrivato nel pomeriggio di oggi, con un comunicato della Società Sportiva Calcio Napoli in cui veniva annunciata la partnership con la Golden Boys, società di Geolier e del fratello, a cui è stata affidata la direzione artistica delle gare casalinghe del Calcio Napoli.

Timo Suarez, originario di Giugliano in Campania, conduttore radiofonico per Radio Marte e televisivo per "Aspettando Ciao Darwin", sarà dunque il primo speaker del Maradona nell'era post Bellini. Lo stesso Suarez, su Instagram, ha commentato il comunicato del Napoli che ne annunciava l'arrivo con parole d'estasi: "È arrivata l'ufficialità, avrò bisogno del supporto di tutti. Con tutta l'umiltà di questo mondo dico grazie, non sarà facile per me. Decibel è un fratello, abbiamo condiviso tanto, ma giuro che ce la metterò tutta". Intanto, anche lo stesso Decibel Bellini ha voluto salutare tutti con un post su Instagram, dicendo che "qualsiasi cosa succeda, sappiate che ho fatto sempre il massimo e ho portato rispetto a tutti", aveva scritto poco prima dell'ufficialità annunciata dal Calcio Napoli, "ho sempre dato tutto me tesso senza risparmiarmi mai. A volte, però, fare il massimo non basta". Subito dopo, ha rimosso dalla sua bio la dicitura "speaker ufficiale del Calcio Napoli", lasciando capire che di lì a poco ci sarebbe stato il "divorzio" ufficiale.