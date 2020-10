"Cinque giorni in isolamento, io mia moglie e i miei figli ancora da tamponare. Istituzioni assenti, è gravissimo, assurdo". È lo sfogo del cantante Gianni Fiorellino che sui social ha raccontato l'attesa della sua famiglia, dopo aver annunciato la scorsa settimana di essere positivo al Covid-19.

In una storia Instagram il cantante ha denunciato che nessuno dell’Asl si è fatto vivo per sottoporre al test la moglie e il figlio, nonostante lui sia risultato positivo. L'artista ha detto di essere stato contattato solo una volta dall'autorità sanitaria, quando è stato necessario ricostruire i suoi contatti prima della positività.

"L’8 ottobre ho fatto il test antigenico in una struttura privata e mi hanno comunicato immediatamente l’esito positivo" ha detto al Mattino, "si tratta di un esame solo indicativo, il cui esito deve essere confermato da un test molecolare" e quindi "mi sono messo in isolamento con mia moglie e i bimbi e ho chiamato immediatamente il medico di famiglia, che a sua volta ha chiesto all’Asl Napoli 3 Sud di venire a farci i tamponi", è il racconto di Fiorellino. Ma l'attesa per il tampone continua da giorni, come accaduto a molte altre persone in quarantena. L'aumento del numero di contagiati ha infatti dilatato i tempi per il test.

In Campania sono 662 i casi di Coronavirus emersi nelle ultime 24 ore, stando al bollettino odierno dell’Unità di Crisi regionale. I nuovi casi sono emersi dall’analisi di 7.405 tamponi. I contagiati dall’inizio della pandemia sono complessivamente 19.192. I ricoverati con sintomi sono 685 (+21), quelli in rianimazione sono 64.