Si registra ancora un lieve calo dei contagi in Campania, per il secondo giorno consecutivo: come si rende noto nell'ultimo bollettino dell'Unità di Crisi regionale – diramato alle ore 17 dell'11 ottobre, che fotografa la situazione alla mezzanotte precedente – i nuovi casi di Coronavirus in Campania sono 633. I nuovi contagi sono emersi dall'analisi di 9.232 tamponi (il computo totale dall'inizio della pandemia è di 682.704), mentre il totale dei contagiati in Campania dall'inizio dell'emergenza sanitaria è arrivato a quota 18.530. Nelle ultime ore si registrano purtroppo anche altri due decessi, che portano il totale a 479; si segnalano, infine, anche 128 guariti, che portano il computo totale a 7.357 persone guarite dall'inizio della pandemia.

Situazione preoccupante a Monte di Procida, città dei Campi Flegrei, nella provincia di Napoli, dove il sindaco Peppe Pugliese ha imposto una sorta di mini lockdown, fino al 13 ottobre, disponendo la chiusura di scuole, palestre, circoli ricreativi, vietando le manifestazioni pubbliche e limitando i ricevimenti privati. La decisione dopo la scoperta di un focolaio esploso dopo un matrimonio in zona: su 200 invitati, 13 persone sono risultate positive al Coronavirus.

Coronavirus, i numeri in Campania: guariti, decessi e positivi

La situazione negli ospedali della Campania, come fotografato dall'ultimo bollettino dell'Unità di Crisi, è la seguente. Complessivamente, sono 820 i posti letto di degenza ordinaria negli ospedali e nei Covid Center regionali: di questi, 664. Per quanto riguarda le terapie intensive, i posti letto complessivi sono 110: di questi, sono occupati 61. Ecco, di seguito, i dati sulla pandemia di Coronavirus aggiornati: