Sono 245 i nuovi positivi al coronavirus in Campania, su 5.539 tamponi analizzati nelle ultime 24 ore. Lo ha comunicato l'Unità di Crisi della Protezione Civile della Campania nell'ultimo bollettino diffuso. Non si registrano nuovi decessi per Covid-19, mentre aumentano di 136 unità i casi guariti. Complessivamente, i contagiati in Campania dall'inizio della pandemia salgono a 11.874 i positivi totali su 578.480 tamponi analizzati in Campania. I guariti del giorno sono 136, che portano il totale 5.824 persone.

Il settembre nero della Campania: quasi 4.500 contagi

La curva dei contagi in Campania è in costante risalita: nel solo mese di settembre, ancora in corso, sono stati scoperti 4.461 nuovi casi di coronavirus, più di quanti scoperti tra marzo ed aprile, in piena pandemia: marzo ne aveva fatti scoprire 2.218, aprile 2.213, per un totale di 4.431 persone.

De Luca: "Se i casi aumentano ancora, chiudo tutto"

Il presidente della regione, Vincenzo De Luca, ha parlato di "seconda ondata della pandemia in Campania". Nella giornata di ieri, da Palazzo Santa Lucia è arrivata una nuova ordinanza che impone il tampone obbligatorio a chi rientra dall'estero all'aeroporto di Capodichino, e non più su base volontaria. Lo stesso De Luca ha annunciato che, se la curva dei contagi dovesse continuare a salire, è pronto a chiudere nuovamente tutto.

Acqua ossigenata come misura anti contagio

Secondo una ricerca realizzata da un pool di ricercatori napoletani pubblicata dalla rivista internazionale Infection Control & Hospital Epidemiology della Cambridge University, l'acqua ossigenata potrebbe aiutare nella profilassi contro il contagio. Tra gli autori dello studio Antonio Del Prete, docente di Oftalmologia dell'Università Federico II di Napoli, che ha spiegato che "il perossido di idrogeno, come antisettico del cavo orale, mediante regolari sciacqui della mucosa orale (concentrazione al 3 per cento) almeno tre volte al giorno, e allo 1,5 per cento mediante nebulizzazione delle cavità nasali, e infine l’utilizzo dello iodopovidone allo 0,6 per cento istillato come collirio 2 volte al giorno, possono risultare particolarmente efficaci nella prevenzione dell’infezione generata da quello che è noto come Coronavirus".

Coronavirus in Campania: guariti, decessi e positivi

Sono 76 i nuovi ricoverati in Campania: 75 persone nei reparti di terapia ordinaria per un totale di 400, una sola in intensiva che segna per la prima volta dopo diverse settimane i 30 casi complessivi, per un totale di 430 persone ricoverate nei nosocomi regionali. Sono 136 invece i nuovi guariti, mentre non si registrano nuovi decessi. I casi totali da inizio pandemia sono così 11.874 a fronte di 578.480 tamponi analizzati. Sono 5.590 gli attualmente positivi. Questo il riepilogo generale: