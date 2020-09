Aumentano i contagi da coronavirus in Campania: sono 156 i nuovi positivi, a fronte di appena 4.310 tamponi analizzati. Aumentano anche i ricoveri negli ospedali, ma fortunatamente sale anche il numero di nuovi guariti. Questi in estrema sintesi i dati emersi dal raffronto tra il bollettino dell'Unità di Crisi della Protezione Civile della Campania e quello Nazionale, con quest'ultimo che evidenzia anche i dati sui ricoveri e sui tamponi effettivamente eseguiti.

Crollano i tamponi, ma i nuovi casi aumentano

Un dato, quello sui tamponi, particolarmente allarmante: se appena domenica 20 settembre, con 243 nuovi positivi, era stato registrato il più alto numero di contagi della giornata in Italia, per contro i tamponi erano stati appena 3.405: numeri che certificano, insomma, un costante aumento dei contagi in rapporto ad un numero relativamente basso di analisi effettuati. Il dato infatti, è bene ricordarlo, non si riferisce ai tamponi eseguiti fisicamente nelle ultime 24 ore, ma solo a quelli materialmente analizzati nei laboratori.

Scuole, in alcuni comuni slitta ancora la riapertura

Ufficialmente, la riapertura delle scuole in Campania è fissata per il 24 settembre: ma alcuni comuni hanno già deciso di far slittare la data al 28 settembre o al 1 ottobre) i contagi continuano a salire. Tra questi, anche Napoli e Benevento, per ora gli unici capoluoghi di provincia. Palazzo San Giacomo lo ha deciso a meno di 36 ore dalla riapertura dell'anno scolastico, anticipato di poche ore dal capoluogo sannita.

Coronavirus in Campania: guariti, decessi e positivi

Sono 383 le persone ricoverate negli ospedali della Campania: 360 sono ricoverati nei reparti covid ordinari, altri 23 sono invece in terapia intensiva. A questi, si aggiungono 4.572 persone in isolamento domiciliare, che portano il numero degli attualmente positivi a 4.955 casi. Quasi cinquemila, la metà dei casi totali da inizio pandemia in Campania (10.659 in tutto). Questo il riepilogo complessivo: