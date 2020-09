Ieri in Campania, con 243 nuovi positivi, è stato registrato il più alto numero di contagi in una giornata in Italia. Di contro, sono diminuiti i tamponi analizzati: nella giornata di domenica (i dati si riferiscono sempre alla mezzanotte precedente) sono stati infatti processati soltanto 3405 tamponi (sabato erano stati 7632 e la domenica precedente 2845, mentre domenica 6 settembre erano stati analizzati 4262 tamponi. Il numero complessivo dei contagiati in Campania dall'inizio dell'epidemia sale quindi a 10.503 persone (con 5.149 guariti, 457 deceduti e 4897 attualmente positivi).

Negli ospedali campani risultano ricoverati in degenza ordinaria, con sintomi, 345 pazienti, altri 21 sono in Terapia Intensiva e in isolamento domiciliare fiduciario ci sono 4.531 persone. Complessivamente sono stati analizzati 544.020 tamponi. Con la riapertura delle scuole ormai alle porte (in Campania è fissata per il 24 settembre, anche se alcuni Comuni hanno deciso di far slittare la data al 28 settembre o al 1 ottobre) i contagi continuano a salire. Il numero registrato ieri, in particolare, è stato il più alto in Italia (segue il Lazio con 198 nuovi contagi e la Lombardia con 90). Nei primi 20 giorni di settembre in Campania sono stati registrati complessivamente 3.335 nuovi contagi, circa un terzo di quelli conteggiati dall'inizio dell'epidemia.

Coronavirus in Campania: guariti, decessi e positivi