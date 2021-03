Sono 1.862 i nuovi casi di Coronavirus che si sono registrati in Campania nelle ultime 24 ore, a fronte di 18.081 tamponi analizzati (a cui si aggiungono anche 4.672 tamponi antigenici): il tasso di positività in Campania oggi, vale a dire il rapporto tra tamponi positivi su quelli analizzati, è dunque al 10,3%, che scende all'8,18% se si considerano anche i test antigenici. Questi i dati contenuti nel bollettino odierno diramato dall'Unità di Crisi della Protezione Civile della Campania. Nelle ultime 24 ore, purtroppo, si registra un alto numero di nuovi decessi, che sono 62 (35 deceduti nelle ultime 48 ore, 27 deceduti in precedenza ma registrati ieri; 5.002 in totale), ma si registra anche un boom per quanto riguarda i guariti, che sono 2.994 (in totale 219.030).

Per quanto riguarda i ricoveri negli ospedali della Campania, il bollettino odierno dell'Unità di Crisi fa registrare un aumento delle persone ricoverate nei reparti di terapia intensiva, mentre diminuiscono quelli ricoverati nei reparti di degenza ordinaria Covid. I ricoveri in terapia intensiva sono 178 e fanno registrare un + 7 rispetto a ieri, mentre nei reparti di degenza ordinaria i ricoverati sono 1.598, vale a dire un – 22 nelle ultime ventiquattro ore. Qui di seguito sono riportati i dati sull'occupazione dei posti letto in terapia intensiva e nei reparti Covid degli ospedali campani, contenuti nel bollettino odierno diramato dall'Unità di Crisi regionale: