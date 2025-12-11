Contromano in auto per superare il traffico travolge scooter: 18enne in ospedale, l’incidente a Fuorigrotta

Contromano in auto per superare il traffico si schianta frontalmente contro uno scooter che procede regolarmente guidato da un 18enne. Impatto violentissimo. Il ragazzo viene sbalzato e finisce sull'asfalto: ricoverato all'ospedale "Antonio Cardarelli". L'incidente stradale è avvenuto nella serata di ieri, giovedì 10 dicembre, attorno alle ore 20,30, a quanto apprende Fanpage.it, in via Terracina a Fuorigrotta, proprio nello stesso punto dove avvenne il doppio incidente mortale il 30 settembre 2023, in cui persero la vita Lucia Morra e Francesco Altamura, due ragazzi 20enni, vittime di un frontale, anche loro travolti da un'auto mentre erano in scooter.

L'incidente a Fuorigrotta nello stesso punto in cui morirono i due 20enni nel 2023

Ancora da chiarire quanto accaduto ieri sera. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale di Napoli, reparto Infortunistica Stradale, guidato dal Comandante Enzo Cirillo, sotto il coordinamento del Comandante Generale Ciro Esposito. Secondo una prima ricostruzione degli investigatori, sembra che l'auto, una Clio condotta da un uomo di 46 anni residente a Bagnoli, abbia sorpassato le auto ferme in coda per il traffico ed invaso la corsia opposta dove sopraggiungeva il ciclomotore condotto da un giovane ragazzo di 18 anni. Lo scontro frontale è stato rilevante, il ragazzo è stato sbalzato e trasportato presso l'ospedale Cardarelli: il giovane ferito non sarebbe in pericolo di vita. La Polizia Locale ha ritirato la patente al conducente della Clio, che è stato sottoposto ai test per alcol e droga, di cui si è in attesa dell'esito, per accertare l'eventuale stato di alterazione.

Sulla vicenda intervengono il parlamentare Francesco Emilio Borrelli (Alleanza Verdi-Sinistra) assieme al membro dell'esecutivo regionale di Europa Verde, Rosario Pugliese: "Il Codice Salvini ha Fallito. L'unica Risposta è il Limite a 30 km/h. Un altro gravissimo incidente segna le strade di Napoli, riaccendendo il dramma della sicurezza stradale. La denuncia arriva direttamente dai cittadini: nella serata di ieri, in Via Terracina, un uomo alla guida avrebbe sorpassato contromano, investendo in pieno un ragazzo a bordo del suo motorino. L'episodio evoca immediatamente la tragica perdita di Francesco Altamura e Lucia Morra, vittime nel 2023 di un incidente quasi identico avvenuto sulla stessa via. Siamo di fronte a un vero e proprio sterminio silenzioso sulle nostre strade, e la Campania ne è l'epicentro".

"Mentre i numeri nazionali vedono un aumento dei veicoli coinvolti negli incidenti – proseguono – la nostra regione registra un incremento spaventoso del +6,2%. Solo a Napoli l'aumento è stato del +7,9% nel 2024, un dato che non ammette interpretazioni e che segnala il clamoroso fallimento delle politiche sulla sicurezza. È inaccettabile che, in un contesto di emergenza così evidente, si continui a permettere ai neopatentati di mettersi alla guida di super-bolidi, trasformando la libertà di movimento in una potenziale condanna a morte. Non c'è alternativa: dobbiamo immediatamente impostare limiti di velocità a 30 km/h nei centri urbani".