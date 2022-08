Concorso Napoli 2022, il Comune assumerà 16 comunicatori. Ma non serve essere giornalisti Nel bando per reclutare dipendenti con competenze da ufficio stampa non c’è riferimento all’iscrizione all’ordine dei giornalisti o alla Legge 150/2000.

A cura di Pierluigi Frattasi

Il Comune di Napoli è a caccia di comunicatori. Nel Concorsone 2022 per 1394 posti si prevedono 16 assunzioni a tempo indeterminato di esperti in comunicazione e informazione istituzionale (5 Istruttori Comunicazione e/o Informazione di categoria C, 10 Istruttori Direttivo Comunicazione e Informazione di Categoria D, e 1 dirigente dell’Area Comunicazione). Le competenze e le materie delle prove d’esame richieste sono quelle di competenza dei giornalisti, come “teorie, tecniche e strumenti dell’ufficio stampa e del linguaggio giornalistico; comunicazione pubblica; social media; organizzazione e gestione di eventi stampa”, tipiche di un ufficio stampa, disciplinato dalla Legge 150 del 2000 sulla Comunicazione pubblica, che si occupa, appunto dell'informazione istituzionale e prevede che per questa posizione sia obbligatoria l’iscrizione all’Ordine dei Giornalisti, indipendentemente dall’albo (pubblicisti o professionisti).

Ma nel bando di concorso pubblico del Comune di Napoli non c’è alcun riferimento a questo requisito, né alla Legge 150. Anzi, per i 5 posti di Istruttore Comunicazione e/o Informazione basta il semplice diploma di scuola superiore. La norma, ad ogni modo, non prevede sanzioni per le amministrazioni che non ottemperano alla legge 150. Né il bando di concorso specifica che i profili richiesti saranno poi inquadrati effettivamente nell'ufficio stampa. Eppure, però, le competenze richieste per superare le prove sembrano essere proprio quelle che si richiederebbero ad un dipendente di un ufficio stampa.

Le competenze richieste per le prove del profilo di Istruttore Direttivo Comunicazione e Informazione nel bando del Comune

Il Regolamento recante norme per la determinazione dei titoli per l'accesso alle attività di informazione e di comunicazione e per la individuazione e la disciplina degli interventi formativi, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 giugno 2000, n. 150, recante la disciplina delle attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni (approvato il 2 agosto 2001 dal Consiglio dei Ministri), prevede, invece, all’Articolo 3 – (Requisiti per lo svolgimento delle attività di informazione) che:

L'esercizio delle attività di informazione nell'ambito degli uffici stampa di cui all'articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n.150, è subordinato, oltre al possesso dei titoli culturali previsti dai vigenti ordinamenti e disposizioni contrattuali in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, il possesso del requisito della iscrizione negli elenchi dei professionisti e dei pubblicisti dell'albo nazionale dei giornalisti di cui all'articolo 26 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, per il personale che svolge funzioni di capo ufficio stampa, ad eccezione del personale di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18 e successive modificazioni. Il requisito dell'iscrizione all'albo nazionale dei giornalisti è altresì richiesto per il personale che, se l'organizzazione degli uffici lo prevede, coadiuva il capo ufficio stampa nell'esercizio delle funzioni istituzionali, anche nell'intrattenere rapporti diretti con la stampa e, in generale, con i media, ad eccezione del personale di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18 e successive modificazioni.