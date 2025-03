video suggerito

Concorso Comune Napoli 2025, 134 nuove assunzioni a tempo indeterminato: tutte le figure richieste Il Comune di Napoli si prepara a bandire un nuovo concorso pubblico nel 2025. Il piano assunzioni prevede oltre 130 contratti a tempo indeterminato. Tutte le figure ricercate. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Pierluigi Frattasi

In arrivo oltre 130 nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato al Comune di Napoli per il 2025. Il Municipio partenopeo, a quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate, si prepara a bandire un nuovo concorso nel 2025 per assumere tecnici e agenti di Polizia Locale. Ma non finisce qui, perché sono previste anche promozioni, passaggi di livello, scorrimenti di graduatorie e stabilizzazioni per altre centinaia di dipendenti. È quanto prevede il nuovo Piano di Fabbisogno del Personale (PIAO), approvato ieri dalla giunta del sindaco Gaetano Manfredi, e in vigore per il biennio 2025-2026.

Il piano di assunzioni del Comune di Napoli 2025-26

La giunta Manfredi, dall'inizio del mandato, ha fatto oltre 2mila assunzioni, tra concorsi e scorrimenti di graduatorie. Certo, non mancano le polemiche anche nell'ultimo piano. In particolare, i sindacati sottolineano che le nuove assunzioni, pur positive, non colmano ancora il gap con i pensionamenti. Per Agostino Anselmi (Cisl Fp): “Bisogna fare molto di più. Assumere anche nelle categorie A e B. Altrimenti si corre il rischio di avere i servizi pubblici scoperti a causa dei pensionamenti”.

Il PIAO è stato illustrato ai sindacati nell'incontro di ieri, martedì 4 marzo 2025. Fanpage.it è in grado di illustrare il progetto del Comune di Napoli per le assunzioni dei prossimi due anni. Ecco di seguito cosa prevede:

Nuove assunzioni

50 vincitori + 10 idonei del concorso per Agente di Polizia Locale

3 mobilità per Psicologo

1 mobilità per Dirigente

Previsione nuovi concorsi o scorrimento della graduatoria degli idonei, in attesa della prossima normativa in materia

50 Istr. Dir. Tecnico cat. D tempo indeterminato

20 Agenti Polizia Locale cat. C tempo indeterminato

Progressioni verticali tra Aree

25 posti da cat. A a cat. B

40 posti da cat. C a cat D di Istr. Dir. Amministrativo

40 posti da cat. C a cat. D di Istr. Dir. Di Vigilanza

19 posti da cat. C a cat. D di Istr. Dir. Tecnico

Stabilizzazioni 2025-26

11 Agenti di Polizia Locale

2 Ass. Sociali

1 Istr. Dir. Amministrativo

2 Istr. Amministrativo

1 Istr. Dir. Tecnico

1 Maestra

per il 2026

15 Istr. Dir. Amministrativo

7 Ass. Sociali

Scorrimento graduatorie

3 Istr. Dir. Scolastico cat. D

7 Istr. Tecnico cat. C.

La polemica dei sindacati: “Assunzioni insufficienti, fare di più”

Come detto, non mancano le polemiche anche nell'ultimo piano assunzionale. La Cisl Fp, con Agostino Anselmi, sottolinea che “se è vero, come sostiene l'amministrazione, che da quando si è insediata ha fatto oltre 2mila assunzioni, come mai il personale del Comune è ancora fermo a 5mila dipendenti? Purtroppo, pesano i pensionamenti e le fuoriuscite di chi, dopo aver vinto un concorso, decide comunque di andare via. Senza un forte piano assunzionale, quest'anno non riusciremo ad assicurare i servizi alla città di Napoli. Altra scelta sbagliata e non assumere più negli inquadramenti di operai e amministrativi di categorie A e B, con il risultato di avere ruoli indispensabili vacanti. È il caso dei sorveglianti nei cimiteri e nei parchi. All'obitorio pubblico siamo ormai senza personale”.