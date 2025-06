video suggerito

Concorso Comune di Napoli 2025 per assumere autisti: bastano licenza media e patente Concorso per assumere 5 autisti al Comune di Napoli: i requisiti e come fare domanda. Ci sono solo 5 giorni di tempo per le candidature.

A cura di Pierluigi Frattasi

Il Comune di Napoli si prepara ad assumere 5 autisti con contratto a tempo pieno e determinato. Il bando è stato pubblicato con il Decreto Dirigenziale 23 del 22 maggio. Per partecipare basta avere la licenza di scuola media, e l'assolvimento della scuola dell'obbligo e avere, ovviamente la patente. Il contratto ha una durata di 24 mesi (2 anni), che potrebbero essere eventualmente rinnovati (ma su questo punto al momento non ci sono certezze). Che tipo di lavoro bisognerà fare? Le mansioni da svolgere sono diverse, tra queste, ad esempio, i nuovi assunti dovranno occuparsi del trasporto di operatori impegnati in attività di Protezione Civile e persone, trasporto e consegna delle merci, carico dei pacchi o colli sul furgone, ritiro di merci e prodotti ed altre mansioni strumentali e complementari alle precedenti.

Concorso pubblico per autisti a Napoli: come fare domanda

L'inquadramento è quello del profilo professionale autista, area degli operatori esperti (ex cat. B), CCNL Comparto Funzioni Locali, da inquadrare con rapporto di lavoro a tempo pieno e determinato di 24 mesi. Di queste 5 unità, due saranno riservate a favore delle categorie protette. Ma c'è poco tempo per fare domanda: appena 5 giorni. Chi è interessato ed è in possesso dei requisiti, infatti, potrà candidarsi online, facendo domanda e caricando i relativi allegati richiesti, da lunedì 16 giugno 2025, alle ore 9,00, fino a venerdì 20 giugno 2025, alle ore 17,00. Per accedere al servizio bisogna avere lo SPID o la CIE.

Quali sono le prove del concorso

Palazzo San Giacomo ha richiesto il 9 maggio scorso alla Regione Campania la possibilità di predisporre graduatorie per l’avviamento al lavoro ex art. 16 della L. 56/1987 e della DGR 283/2022. L'ufficio competente è stato individuato nel Centro per l'Impiego Napoli Centro. Il Comune di Napoli, ricevuti dal Centro per l’Impiego Napoli Centro i nominativi dei candidati da avviare a selezione, procederà poi alla convocazione e provvederà ad effettuare le prove di idoneità che, ai sensi della DGR 283/2022, non comportino valutazione comparativa e che consisteranno, come specificato dall’Amministrazione richiedente, in un colloquio conoscitivo finalizzato alla verifica dei requisiti psico-attitudinali e delle esperienze pregresse del candidato. Alla fine sarà realizzata una graduatoria con punteggio.

I requisiti per partecipare

Ma quali sono i requisiti per partecipare? Tra questi figurano i seguenti:

a) trovarsi in Stato di Disoccupazione ed aver reso la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID) ai sensi del D.lgs. 150/2015 e ss.mm.ii.;

b) essere in possesso della patente B e almeno una delle seguenti patenti:

Patente C1 o superiori;

Patente D1 o superiori;

CQC persone;

CQC merci;

c) avere un’età non inferiore ad anni diciotto (18);

d) essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di altro Stato membro dell’Unione europea;

e) avere residenza in Italia;

f) aver assolto gli obblighi scolastici;

g) godimento dei diritti civili e politici;

h) essere in possesso dei requisiti generali previsti per l’accesso al pubblico impiego di cui all’art. 2 del DPR 487/1994;

i) condotta e qualità morali incensurabili di cui all’art. 35, comma 6, del D.lgs. n. 165 del 2001;

j) essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego;

k) adeguata conoscenza della lingua italiana per i candidati non italiani;

l) non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una P.A. per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stato dichiarato decaduto da un pubblico impiego per aver conseguito l’impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile;

m) essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (solo per i concorrenti di sesso maschile nati entro il 31/12/1985, ai sensi della L. 226/2004);

n) assenza di condanne penali e/o di procedimenti penali pendenti o in corso, non essere stati interdetti o sottoposti a misure che comportano l’esclusione, secondo le norme vigenti, dalla nomina agli impieghi pubblici.

Per tutte le informazioni e per restare aggiornati sul concorso per autisti, è consigliabile consultare il sito della Regione Campania e del Comune di Napoli.